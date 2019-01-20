"Подорож у світ музики починається": MONATIK яскраво анонсував Голос Країни 9

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Артист перший раз буде в журі цього шоу

Український популярний співак MONATIK, який нещодавно показав рідкісне фото своєї дружини, анонсував вихід нового випуску музичного шоу Голос країни 9. Виконавець яскраво описав вихід нового сезону на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що артист перший раз сяде в тренерське крісло вокальної передачі, до цього Дмитро оцінював учасників на шоу Голос діти. Компанію в журі йому складе Дан Балан.

ГолосКраїни - це мрії, це про віру, про це неймовірних долі людей, що володіють, вродженим або набутим на життєвому шляху талантом , проникаючим в наші свідомості і провокує на такі необхідні нам емоції . Ми станемо свідками народження нових артистів, нового звуку. Цей сезон особливий, я щиро в цьому переконаний і радий бути тренером кращого вокального шоу країни. Вже сьогодні Голос проникне у ваші монітори, гаджети , будні і вихідні. Не пропусти goloskrainy_official на @1plus1_ua !!! Подорож у світ музики починається... " - написав артист.

Нагадаємо, що новий випуск вокального змагання вийде 20 січня о 21:00 на каналі "1+1".

Скріншот поста (instagram.com/monatik_official)

Користувачі в коментарях написали, що з нетерпінням чекають нового випуску, а особливо Дмитра у тренерському кріслі.

"Вже сьогодні Голос країни, який ми чекали з нетерпінням.", - написала christy_dendura.

"Дуже чекаємо", - зазначила valeria_efremova_..

"Діма, ти крут!" - прокоментувала theukraine1.

Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

Читайте також MONATIK похвалився оригінальним подарунком на Новий рік.

до Речі, перший живий виступ Наді Дорофєєвої та MONATIK "підірвало" мережа.