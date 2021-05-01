Прощание было сложным: кто покинул "Холостяк-11" в девятом выпуске

Девятый выпуск реалити "Холостяк-11" закончился сокращением количества участниц с пяти до четырех, и расставание с девушкой по инициативе главного героя проекта Михаила Заливако стало для него очень непростым.
В этот раз розу от "Холостяка" не получила СММ-менеджер Юлия "Зайка" Бельченко.
Теперь, по итогам нового выпуска, в шоу остались Анна Богдан, Джессика Чеги, Даша Ставнича и Розали Номбре.
На шоу "Холостяк-11" после девятого выпуска остались только 4 участницы (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Отметим, что после того, как "Холостяк" проводил Юлию и распрощался, девушка чувственно призналась в сети, что влюблена в Михаила, и шокирована его решением. "Зайка" написала в своем Instagram трогательный пост.
"Ты отпускаешь меня. Вижу боль в твоих глазах. Задыхаюсь. Пытаюсь схватить ртом воздух, но это невозможно. Внутри пустота. Я люблю тебя ... просто знай это", - говорится в публикации.
Но и сам Заливако сознался в чувствах к Бельченко.
Юлия "Зайка" Бельченко (фото: instagram.com/julz_seven)
"Сейчас мне давит в груди. Прощание было сложным. Нравилась и нравится", - сказал "Холостяк" уже после расставания.
Примечательно, что свое решение распрощаться Михаил объяснил Юлии мнением, что она ничего не испытывает к нему. Когда девушка с удивлением спросила, почему он так думает, главный герой реалити ответил на вопрос вопросом: "Разве чувства есть?"
"А разве ты не чувствуешь?" - спросила она.
"В последнее время нет. И мне больно, потому что сегодня я тебя отпускаю", - сказал на это Михаил.
Михаил Заливако распрощался с участницей "Холостяка" Юлией Бельченко (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Ранее сообщалось, что участница Холостяк-11 рассказала о дружбе на проекте и раскрыла некоторые тайны, связанные с шоу.
Также мы писали о том, что участница Холостяк-11, экс-жена Богдана откровенно высказалась об отношениях с политиком и развеяла мифы, а также раскрыла причину развода.