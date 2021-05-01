Прощание было сложным: кто покинул "Холостяк-11" в девятом выпуске

Девятый выпуск реалити "Холостяк-11" закончился сокращением количества участниц с пяти до четырех, и расставание с девушкой по инициативе главного героя проекта Михаила Заливако стало для него очень непростым.

В этот раз розу от "Холостяка" не получила СММ-менеджер Юлия "Зайка" Бельченко.

Теперь, по итогам нового выпуска, в шоу остались Анна Богдан, Джессика Чеги, Даша Ставнича и Розали Номбре.

На шоу "Холостяк-11" после девятого выпуска остались только 4 участницы (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Отметим, что после того, как "Холостяк" проводил Юлию и распрощался, девушка чувственно призналась в сети, что влюблена в Михаила, и шокирована его решением. "Зайка" написала в своем Instagram трогательный пост.

"Ты отпускаешь меня. Вижу боль в твоих глазах. Задыхаюсь. Пытаюсь схватить ртом воздух, но это невозможно. Внутри пустота. Я люблю тебя ... просто знай это", - говорится в публикации.

Но и сам Заливако сознался в чувствах к Бельченко.

Юлия "Зайка" Бельченко (фото: instagram.com/julz_seven)

"Сейчас мне давит в груди. Прощание было сложным. Нравилась и нравится", - сказал "Холостяк" уже после расставания.

Примечательно, что свое решение распрощаться Михаил объяснил Юлии мнением, что она ничего не испытывает к нему. Когда девушка с удивлением спросила, почему он так думает, главный герой реалити ответил на вопрос вопросом: "Разве чувства есть?"

"А разве ты не чувствуешь?" - спросила она.

"В последнее время нет. И мне больно, потому что сегодня я тебя отпускаю", - сказал на это Михаил.

Михаил Заливако распрощался с участницей "Холостяка" Юлией Бельченко (фото: facebook.com/TheBachelorUa)