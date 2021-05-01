Прощання було складним: хто покинув "Холостяк-11" у дев'ятому випуску

Дев'ятий випуск реаліті "Холостяк-11" закінчився скороченням кількості учасниць з п'яти до чотирьох, і розставання з дівчиною з ініціативи головного героя проекту Михайла Заливака стало для нього дуже непростим.

Цього разу троянду від "Холостяка" не отримала СММ-менеджер Юлія "Зайка" Бельченко.

Тепер, за підсумками нового випуску, в шоу залишилися Анна Богдан, Джессіка Чегі, Дарія Ставнича та Розалі Номбре.

На шоу "Холостяк-11" після дев'ятого випуску залишилися тільки 4 учасниці (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Зауважимо, що після того, як "Холостяк" проводив Юлію і розпрощався, дівчина чуттєво зізналася в мережі, що закохана в Михайла, і шокована його рішенням. "Зайка" написала у своєму Instagram зворушливий пост.

"Ти відпускаєш мене. Бачу біль у твоїх очах. Задихаюся. Намагаюся схопити ротом повітря, але це неможливо. Всередині порожнеча. Я тебе кохаю... просто знай це", - йдеться в публікації.

Але й сам Заливако зізнався у почуттях до Бельченко.

Юлія "Зайка" Бельченко (фото: instagram.com/julz_seven)

"Зараз мені тисне в грудях. Прощання було складним. Подобалася і подобається", - сказав "Холостяк" вже після розставання.

Примітно, що своє рішення розпрощатися Михайло пояснив Юлії думкою, що вона нічого не відчуває до нього. Коли дівчина з подивом запитала, чому він так вважає, головний герой реаліті відповів на питання питанням: "Хіба почуття є?"

"А хіба ти не відчуваєш?"- запитала вона.

"Останнім часом ні. І мені боляче, тому що сьогодні я тебе відпускаю", - сказав на це Михайло.

Михайло Заливако розпрощався з учасницею "Холостяка" Юлією Бельченко (фото: facebook.com/TheBachelorUa)