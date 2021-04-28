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Появилась долгожданная информация о новой Холостячке: раскроется главная ТВ-интрига!

Автор: Lite

Кто станет новой Холостячкой? Этот вопрос волнует многих фанатов популярного шоу. И вот авторы проекта готовы назвать имя женщины, которая во втором сезоне заменит Ксению Мишину и будет искать свою вторую половинку.

Уже в четверг, 29 апреля, в эфире ток-шоу "Как выйти замуж" на СТБ будет рассекречена главная ТВ-интрига - имя новой Холостячки, которая этой осенью будет выбирать любовь!

"После грандиозного финала первого сезона многие успешные женщины изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни. За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми самыми завидными невестами Украины! И рады объявить нашу новую Холостячку", - говорят организаторы популярного шоу.

Кстати, в сети уже ходят слухи, что новой Холостячкой будет Леся Никитюк. Так ли это - зрители узнают уже скоро.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Что это за шоу "Холостячка"?

Реалити "Холостячка" - это первая украинская адаптация успешного формата The Bachelorette.

Проект, в котором любовь выбирает женщина, стал одним из главных телевизионных событий в Украине. "Холостячку" с интересом смотрели и активно обсуждали не только женщины, но и мужчины. А общее количество зрителей первого сезона составило 14 млн украинцев.

Первая украинская Холостячка Ксения Мишина в финале выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта.

Пара продолжает строить отношения и после проекта, хотя время от времени появляются слухи об их разрыве.

Фото: Ксения Мишина в первом сезоне "Холостячки" (instagram.com/misha.k.ua)

Ранее мы писали, что ведущий популярного романтического шоу Григорий Решетник объявил о запуске "Холостяк. Дети".

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Новости Украины Холостячка