Появилась долгожданная информация о новой Холостячке: раскроется главная ТВ-интрига!
Кто станет новой Холостячкой? Этот вопрос волнует многих фанатов популярного шоу. И вот авторы проекта готовы назвать имя женщины, которая во втором сезоне заменит Ксению Мишину и будет искать свою вторую половинку.
Уже в четверг, 29 апреля, в эфире ток-шоу "Как выйти замуж" на СТБ будет рассекречена главная ТВ-интрига - имя новой Холостячки, которая этой осенью будет выбирать любовь!
"После грандиозного финала первого сезона многие успешные женщины изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни. За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми самыми завидными невестами Украины! И рады объявить нашу новую Холостячку", - говорят организаторы популярного шоу.
Кстати, в сети уже ходят слухи, что новой Холостячкой будет Леся Никитюк. Так ли это - зрители узнают уже скоро.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Что это за шоу "Холостячка"?
Реалити "Холостячка" - это первая украинская адаптация успешного формата The Bachelorette.
Проект, в котором любовь выбирает женщина, стал одним из главных телевизионных событий в Украине. "Холостячку" с интересом смотрели и активно обсуждали не только женщины, но и мужчины. А общее количество зрителей первого сезона составило 14 млн украинцев.
Первая украинская Холостячка Ксения Мишина в финале выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта.
Пара продолжает строить отношения и после проекта, хотя время от времени появляются слухи об их разрыве.
Фото: Ксения Мишина в первом сезоне "Холостячки" (instagram.com/misha.k.ua)
Ранее мы писали, что ведущий популярного романтического шоу Григорий Решетник объявил о запуске "Холостяк. Дети".