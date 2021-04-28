З'явилася довгоочікувана інформація про нову Холостячку: розкриється головна ТБ-інтрига!

Хто стане новою Холостячкою ? Це питання хвилює багатьох фанатів популярного шоу. І ось автори проекту готові назвати ім'я жінки, яка в другому сезоні замінить Ксенію Мішину і буде шукати свою другу половинку.

Вже в четвер, 29 квітня, в ефірі ток-шоу "Як вийти заміж" на СТБ буде розсекречена головна ТБ-інтрига - ім'я нової Холостячки, яка цієї осені буде вибирати любов!

"Після грандіозного фіналу першого сезону багато успішних жінок виявили бажання прийти до нас, щоб спробувати побудувати відносини, які з різних причин ще не склалися в їхньому житті. За кілька останніх місяців ми зустрілися майже з усіма найзавиднішими нареченими України! І раді оголосити нашу нову Холостячку", - кажуть організатори популярного шоу.

До речі, в мережі вже ходять чутки, що новою Холостячкою буде Леся Нікітюк. Чи так це - глядачі дізнаються вже скоро.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Що це за шоу "Холостячка"?

Реаліті "Холостячка" - це перша українська адаптація успішного формату The Bachelorette.

Проект, в якому любов обирає жінка, став однією з головних телевізійних подій в Україні. "Холостячку" з цікавістю дивилися і активно обговорювали не тільки жінки, а й чоловіки. А загальна кількість глядачів першого сезону склала 14 млн українців.

Перша українська Холостячка Ксенія Мішина у фіналі обрала автора студії "Квартал 95" Олександра Еллерта.

Пара продовжує будувати відносини і після проекту, хоча час від часу з'являються чутки про їх розрив.

Фото: Ксенія Мішина в першому сезоні "Холостячки" (instagram.com/misha.k.ua)