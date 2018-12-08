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Пацанки. Новая жизнь: как выбирали победительницу второго сезона

Lite » ТВ-шоу 08.12.2018 - 20:59
Пацанки. Новая жизнь: как выбирали победительницу второго сезона
Фото: Участницы шоу (пресс-служба)

Галина Полудневич объявлена победительницей шоу

Победительницей проекта "Пацанки. Новая жизнь" стала Галя Полудневич. Ее и объявил ведущий телешоу Алексей Гончаренко. Этой девушке зрители Нового канала отдали наибольшее количество голосов – более 12 тысяч. Галя получит 50 тысяч гривен на воплощение своей мечты. Украинка очень хотела открыть свою кофейню.

На финальную встречу с Алексеем Гончаренко девушки пришли не в полном составе – по состоянию здоровья Яна Ковальская, которая накануне покинула сериалити, не явилась. Продюсер пожелал ей скорейшего выздоровления и признался, что доволен результатами всех без исключения героинь.

Пацанки. Новая жизнь: как выбирали победительницу второго сезонаФото: Галя Полудневич (пресс-служба)

"Когда я услышала свое имя, у меня закружилась голова. Думала, потеряю сознание. Это лучше, чем джек-пот! Я теперь точно открою свою кофейню, и не одну, а сеть. А назову ее "Клеопатра coffеe", - рассказала победительница второго сезона сериалити "Пацанки. Новая жизнь".

Пацанки. Новая жизнь: как выбирали победительницу второго сезонаФото: Галя Полудневич на проекте (пресс-служба)

Отметим, что Галя участвовала в первом сезоне реалити "Від пацанки до панянки". Она была одной из самых ярких участниц и завоевала симпатию зрителей Нового канала. Именно поэтому она и попала дальше в шоу "Пацанки. Новая жизнь".

Пацанки. Новая жизнь: как выбирали победительницу второго сезонаФото: Участницы шоу в сборе (пресс-служба)

Отметим, что на проект Галя пришла, чтобы стать более женственной  и избавиться от вредных привычек.

Пацанки. Новая жизнь: как выбирали победительницу второго сезонаФото: Галя любит покурить кальян (instagram.com/poludnewitch94)

Пацанки. Новая жизнь: как выбирали победительницу второго сезонаФото: Галя Полудневич (.instagram.com/poludnewitch94)

Как ранее мы писали, Пацанки создали группу "Перегар" и выпустили дебютный клип.

Мы также сообщали, что известная украинская артистка Тина Кароль представила клип на новую песню "Сила Высоты". В новом клипе популярной певицы режиссер Хиндрек Маасик делает ставку на женственность и красоту самой артистки, обыгрывая в клипе грациозность ее пленительного образа.

 

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