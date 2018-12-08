Пацанки. Нове життя: як вибирали переможницю другого сезону

Фото: Учасниці шоу (прес-служба)

Галина Полудневич оголошена переможницею шоу

Переможницею проекту "Пацанки. Нове життя" стала Галя Полудневич. Її і оголосив ведучий телешоу Олексій Гончаренко. Цій дівчині глядачі Нового каналу віддали найбільшу кількість голосів – понад 12 тисяч. Галя отримає 50 тисяч гривень на втілення своєї мрії. Українка дуже хотіла відкрити свою кав'ярню.

На фінальну зустріч з Олексієм Гончаренко дівчата прийшли не в повному складі – за станом здоров'я Яна Ковальська, котра напередодні залишила серіаліті, не з'явилася. Продюсер побажав їй якнайшвидшого одужання і зізнався, що задоволений результатами всіх без винятку героїнь.

Фото: Галя Полудневич (прес-служба)

"Коли я почула своє ім'я, у мене закрутилася голова. Думала, що втрачу свідомість. Це краще, ніж джек-пот! Я тепер точно відкрию свою кав'ярню, і не одну, а мережа. А назву її "Клеопатра coffеe", - розповіла переможниця другого сезону серіаліті "Пацанки. Нове життя".

Фото: Галя Полудневич на проекті (прес-служба)

Зазначимо, що Галя брала участь у першому сезоні реаліті "Від пацанки до панянки". Вона була однією з найяскравіших учасниць і завоювала симпатію глядачів Нового каналу. Саме тому вона і потрапила далі у шоу "Пацанки. Нове життя".

Фото: Учасниці шоу в зборі (прес-служба)

Зазначимо, що на проект Галя прийшла, щоб стати більш жіночною і позбутися від шкідливих звичок.

Фото: Галя любить покурити кальян (instagram.com/poludnewitch94)

Фото: Галя Полудневич (instagram.com/poludnewitch94)

Як раніше ми писали, Пацанки створили групу "Перегар" і випустили дебютний кліп.

Ми також повідомляли, що відома українська артистка Тіна Кароль представила кліп на нову пісню "Сила Висоти". У новому кліпі популярної співачки режисер Хиндрек Маасик робить ставку на жіночність і красу самої артистки, обігруючи в кліпі граціозність її привабливого образу.