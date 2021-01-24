Новые судьи, роботы за кулисами и онлайн-кастинг: чем удивит 11 сезон шоу "Голос країни"

24 января на телеканале "1+1" в 21:00 стартует одиннадцатый сезон вокального шоу "Голос країни". Организаторы проекта подготовили немало сюрпризов. Тренеры шоу уже назвали его самым стильным и модерновым среди остальных. Чего ждать зрителям от обновленного шоу "Голос країни. Перезавантаження" – читайте ниже.

Первый сюрприз – обновленный состав тренеров шоу. Ними станут известные украинские артисты Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева. Так, кресло Позитива в новом сезоне займет Олег Винник. Об этом говорится в программе "Cніданок з 1+1".

Вторым важным изменением стал формат кастинга. Сообщается, что он проходил полностью в онлайн-режиме. В новом сезоне изменилась также сцена, а за кулисами участникам подавал микрофон робот. Его "собрат" помогал дезинфицировать руки участников и проверять всем температуру.

Олег Винник сказал, что участие в шоу станет для него новым опытом, который подходит его профессии. В первую очередь, для него это профессиональное шоу.

"Голос должен быть наполненным чувствами, иметь фундамент и зерно, а также ту вещь, которая называется любовью", – сказал он.

Надя Дорофеева назвала нынешний сезон неприлично стильным. Ей было сложно выбрать конкурсантов, потому что на каждом участнике хотелось нажимать на кнопку.

"В команде немного мест и приходилось сдерживать себя, чтобы не нажимать каждый раз", – рассказала певица.

Постоянный тренер "Голоса" Дима Монатик считает, что этот сезон будет сверхмощным вокальным боем. А рекордсменка-победитель шоу Тина Кароль назвала этот сезон "перезапуском и перезагрузкой".

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала о съемках шоу "Голос країни".