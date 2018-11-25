"Номер порвав всіх": Кухар виступила на "Лізі сміху"

Відео: виступ Кухар на "Лізі Сміху" (youtube.com/Лига сміху)

Відома телезірка, учасниця танцювального шоу "Танці з зірками" і прима Національної опери України Катерина Кухар виступила у фіналі Ліги Сміху". Своїм виступом вона підкорила зал. Короткий відеоролик опублікувала Instagram Оля Полякова.

Скріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

"Яке щастя, що нам прийшла ідея запросити тебе! Справжня артистка в будь-якому жанрі! Спасибі! Це був чистий кайф!", - підписала відео Полякова.

В коментарях до посту користувачі написали, що номер "порвав всіх" і що було нереально круто.

В одному з епізодів 17 випуску четвертого сезону гумористичного шоу Катерина Кухар виконала запальний танець. За сценарієм їй дісталася роль дівчини, яку хлопець привів на знайомство зі своїми батьками. Між Катею і майбутніми родичами "хлопця" йде діалог і в момент, коли настає незручна пауза і вона не знає, що сказати у відповідь на одну з реплік, артистка заявляє, що всі її колеги радять: "Якщо нема чого сказати — танцюй".

Після цього вона виконує кілька танцювальних па, які несподівано переходять в супер-модний танець під спів півнів.

Нагадаємо, прима-балерина Катерина Кухар на шоу "Танці з зірками" вже другий сезон не одягає один з найпопулярніших жіночих аксесуарів – сережки.

Пропонуємо переглянути відеоурок від Катерини Кухар про те, як домогтися розтяжки, як у балерини.

Відео: РБК-Україна