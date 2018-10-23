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Модель XL: 2 сезон 8 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 23.10.2018 - 15:47

У вівторок, 23 жовтня на телеканалі 1+1 глядачі побачать восьмий випуск революційного проекту Модель XL, в якому дівчата буду вчитися мистецтву зваблювання під наглядом суворого журі Тетяни Мацкевич, Андре Тана та Богдана Юсипчука.

Дивитися 2 сезон 8 випуск шоу Модель XL на Lite РБК-Україна.

Саме під час цього випуску стане ясно, хто з конкурсанток потрапить до півфіналу проекту і стане ще на крок ближче до головного призу - перемоги в проекті, фотосесії в Парижі і обкладинки українського глянцевого журналу Elle.

протягом тижня випробувань дівчатам потрібно буде завоювати увагу своїх партнерів по знімальному майданчику трьома різними способами: спочатку - тільки поглядом, не торкаючись чоловіки, під час наступного конкурсу - поцілунком і в кінці - гарячим дефіле в нижній білизні.

Модель XL: 2 сезон 8 випуск дивитися онлайнКадр з шоу Модель XL. Фото: Прес-служба 1+1

Так, під час одного з конкурсних днів компанію пишним красуням складе популярний ведучий ранкової програми Сніданок з 1+1 Єгор Гордєєв, який зіграє роль шпигуна, а дівчата будуть фатальними красунями. Дівчатам необхідно буде спокусити провідного тільки поглядом і своєю енергетикою, як у популярному фільмі про агента 007. Крім того, дівчата будуть боротися за рекламний контракт з брендом жіночих панчіх. Але як виявилося, вже з першим випробуванням конкурсанткам буде складно впоратися. Тетяна Мацкевич зазначила, що межа між спокусою і вульгарністю дуже тонка, і кожна жінка повинна навчитися не перетинати її, але не всім пишним красуням це вдасться.

Модель XL: 2 сезон 8 випуск дивитися онлайнКадр з шоу Модель XL. Фото: Прес-служба 1+1

Ще одне випробування змусить дівчат забути про свої комплекси, адже на цей раз їм доведеться під час зйомок рекламного ролика губної помади поцілувати незнайомця. Андре Тан, який був присутній на випробуванні і допомагав дівчатам комфортніше відчувати себе в новій ролі, був засмучений через результату їх роботи, адже деякі з красунь відмовилися виконувати умови конкурсу.

Модель XL: 2 сезон 8 випуск дивитися онлайнКадр з шоу Модель XL. Фото: Прес-служба 1+1

Останнім змаганням тижня стане обольстительное дефіле в нижній білизні в пожежній частині. Крім суддів проекту, показ учасниць буде оцінювати співачка Анна Добриднева, український дизайнер Серж Смолін і пожежники.

Модель XL: 2 сезон 8 випуск дивитися онлайнАнна Добриднева. Фото: Прес-служба 1+1

Модель XL: 2 сезон 8 випуск дивитися онлайнСерж Смолін. Фото: Прес-служба 1+1

Саме вони, при появі дівчат на подіумі, будуть піднімати таблички і оцінювати дефіле кожної з них. І конкурсантка, яка отримає найбільшу кількість балів від глядачів, стане переможницею змагання.

Нагадаємо, раніше ми публікували 7 випуск 2 сезону шоу Модель XL.

Новини України шоумодель XLАндре ТанТатьяна МацкевичБогдан Юсипчукpius size
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