"Світ навиворіт": Комарів буде готувати черв'яків і стане "копом" в Бразилії

Фото: Дмитро Комаров (1+1)

У цьому випуску ведучий приєднався до нічного патрулювання поліції Манауса

Увечері 28 листопада глядачі побачать сьомий випуск десятого ювілейного сезону "Світу навиворіт" з Дмитром Комаровим, який знімався в країні контрастів Бразилії.

На цей раз Дмитро вирішив продовжити експедицію прилеглими до Бразилії кордонами країн, де поширене виготовлення наркотиків: Колумбії і Перу. А також спробує переконатися, чи є в інших місцях перешкода для незаконного транспортування наркотиків. Дмитро Комаров продовжить небезпечне розслідування за всю історію зйомок.

Так, ведучий відправився по річці, що відокремлює Бразилію від Колумбії до прикордонної поліції, де правоохоронці зустріли його досить тепло і приємно. А потім правоохоронці запропонували йому пограти в улюблену забаву - у футбол.

Фото: Дмитро Комаров (1+1)

Відвідавши місто, Дмитро разом з місцевим племенем Тикуна пішов полювати на таємничий і популярний серед жителів цього району делікатес мохохой. Як виявилося, мохохой - це звичайний черв'як. За давніми віруваннями він вважається магічним. Його регулярне вживання може наблизити людину до спілкування з богом. Після полювання чоловіки запросили Дмитра на вечерю. Телеведучий спробував самостійно впоратися з традиційною стравою і навчитися готувати черв'яків за народним рецептом.

Фото: Дмитро Комаров (1+1)

У цьому випуску Дмитро також приєднався до нічного патрулювання поліції Манауса. Саме тоді місто стає небезпечним не тільки для туристів, але і для жителів. Ведучий взяв участь в екстремальній спецоперації цілого батальйону поліції, яка намагалася зупинити баталії між двома кланами мафії "Червоної команди" проти "Північної сім'ї".

Фото: Дмитро Комаров (1+1)

На місці злочину телеведучий познайомився з кримінальним журналістом Жозе Мара Антонісом, який кожну ніч виїжджає на вбивства, щоб зібрати якомога більше матеріалів про наркотичних війнах. Журналіст на прізвисько "Падальник" розповів про всі закони та принципи, за якими живуть банди. За одну ніч ведучий встиг побувати на чотирьох вбивствах і кожна з них несла в собі певне послання, або попередження від мафії.

Раніше Дмитро Комаров розповів про зустріч з наркобароном і перестрілки в Бразилії.

Нагадаємо, в Бразилії телеведучий Дмитро Комаров провів більше трьох місяців, знімаючи відео для нового сезону своєї програми.

творці програми "Світ навиворіт" пішли на ризик для життя і зустрілися з ватажком бразильської банди.

Відео: РБК-Україна