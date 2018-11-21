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"Світ навиворіт": Дмитро Комаров стане наркодилером в Бразилії

Lite » ТВ-шоу 21.11.2018 - 15:21
"Світ навиворіт": Дмитро Комаров стане наркодилером в Бразилії
Фото: Дмитро Комаров (прес-служба 1+1)

У кращих традиціях програми ведучий наважиться провести небезпечний експеримент

У шостому випуску 10-го сезону екстремального тревел-шоу "Світ навиворіт" з Дмитром Комаровим, який вийде 21 листопада, телеведучий спробує розкрити маршрути наркотрафіку в Бразилії і побуває в джунглях.

На цей раз Дмитро відвідав Манаус - найбільший мегаполіс північній Бразилії і унікальне місто, яке з усіх боків оточене амазонськими джунглями. Ведучий покаже іншу сторону життя в серці Амазонії, де діють свої кримінальні закони.

&quot;Світ навиворіт&quot;: Дмитро Комаров стане наркодилером в Бразилії&quot;Світ навиворіт&quot;: Дмитро Комаров стане наркодилером в Бразилії

Фото: Дмитро Комаров (1+1)

А поліція щосили намагається уберегти жителів від злочинців, які дуже часто стають некерованими з-за наркотичного впливу.

Відвідавши відому кримінальну точку Табатінга, яка знаходиться на кордоні з Колумбією і Перу і підпорядковується мафіозному клану "Північна сім'я", де після 6 вечора починається неофіційна комендантська година, Дмитро вирішив знайти людину, яка таємно розповість про особливості і закони, що існують тут, а також про збут наркотиків серед місцевих.

&quot;Світ навиворіт&quot;: Дмитро Комаров стане наркодилером в Бразилії&quot;Світ навиворіт&quot;: Дмитро Комаров стане наркодилером в Бразилії&quot;Світ навиворіт&quot;: Дмитро Комаров стане наркодилером в БразиліїФото: Дмитро Комаров (1+1)

В кращих традиціях програми ведучий наважиться провести небезпечний експеримент і на деякий час перетвориться в псевдо-наркодилера, який спробує перевезти несправжній кокаїн, щоб показати шлях поширення наркотиків через кордон Бразилії та Колумбії.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів про вражаючі пригоди, погоні за бандитами і про те, як ходив у нетрі до кримінального авторитету.

Зазначимо, що в Бразилії телеведучий Дмитро Комаров провів більше трьох місяців, знімаючи відео для нового сезону своєї програми.

Також творці програми "Світ навиворіт" пішли на ризик для життя і зустрілися з ватажком бразильської банди.

Відео: РБК-Україна

Новини України Бразилиямир наизнанкуДмитрий Комаров
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