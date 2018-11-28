МастерШеф: 8 сезон 28 випуск дивитися онлайн

У середу, 28 листопада, в ефірі каналу СТБ вийде 28 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 28 випуск можна на Lite РБК-Україна.

Восьмий сезон МастерШеф на каналі СТБ вже пройшов свій екватор, і серед учасників залишилося лише 8 осіб. Як каже Тетяна Литвинова, вони вже багато чому навчилися, тому судді можуть довірити командам велику відповідальність.

У сьогоднішньому випуску МастерШеф на плечах учасників буде лежати колосальна відповідальність. Вони вперше у своєму житті потраплять на професійну кухню. Але незвичайній для них буде не тільки кухня, але і гості. Команди будуть готувати для дипломатів індійського посольства на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в Україні, паном Маноджем Кумаром Бхарті.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба

Обидві команди повинні підготувати для 15 дипломатів вишукане меню. Але, найголовніше, врахувати смакові уподобання індійців. 9 чоловік з 15 не їдять м'яса, 5 людина не їдять яєць, 1 людина не їсть, ні молочних продуктів, яєць, та тільки 3 людини вживають в їжу молоко і яйця.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба

Але учасники повинні догодити всім, а значить, придумати вишукане вегетаріанське меню, яке задовольнить смаки кожного з дипломатів. Крім того, не можна забувати, що корова в Індії – священна тварина.

чи Зможуть команди впоратися з таким нелегким завданням, чи хтось сьогодні вирушить додому, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба

До цього ми публікували 27 випуск МастерШеф 8.