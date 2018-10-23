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МастерШеф: 8 сезон 17 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 23.10.2018 - 22:27

У вівторок, 23 жовтня, в ефірі каналу СТБ вийшов 17 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 17 випуск можна на Lite РБК-Україна.

Шоу МастерШеф на каналі СТБ вже багато років навчає своїх героїв не тільки азам кулінарії, але і дуже важливим якостям для майбутніх професіоналів. Але шоу розвивається, і з кожним роком як завдання, так і знання стають все складніше і прогресивнішим.

"Сьогодні учасники з легкістю досягнуть того, до чого я йшов довгі роки", - сказав Ектор Хіменес-Браво на початку шоу.

МастерШеф: 8 сезон 17 випуск дивитися онлайн

Ектор Хіменес-Браво. Фото: Прес-служба СТБ

Вперше в історії проекту МастерШеф команди будували справжній ресторан!

МастерШеф: 8 сезон 17 випуск дивитися онлайнСудді шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба СТБ

Цей конкурс тривав цілих три дні, адже за один день справжній ресторан не побудуєш. А перший етап - заробити якомога більше грошей.

Кожен з учасників знайшов під своєю коробкою-загадкою назва страви і набір продуктів для його приготування. Це міг бути торт "Три шоколаду", французький біф бургиньон, яйця по-шотландськи та інші класичні страви. Якщо учасник правильно приготував свою страву, він отримував від Ектора суму грошей, яка спочатку вказана на коробці-загадки.

МастерШеф: 8 сезон 17 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба СТБ

Але це не єдина можливість заробити на ресторан! Якщо хтось з учасників бачив помилки в приготуванні своїх конкурентів, він міг на них донести! І якщо Ектор підтверджував цю помилку, то гроші отримував донощик, а не той, хто готував страву.

МастерШеф: 8 сезон 17 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба СТБ

Далі учасники поділилися на дві команди. А зароблені гроші вони вирушили витрачати на знаменитий ринок "Юність", там їм потрібно було купити все необхідне для інтер'єрів своїх ресторанів.

До цього ми публікували 16 випуск МастерШеф 8.


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