Киев днем и ночью: 5 сезон 62 серия

Во вторник, 25 декабря в эфире Нового канала покажут 62 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 60 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Не так давно Сэм узнал, что Яся беременна от Макса. Назар подумал, что Алина ему изменяет, и решил вернуться к старому. Альбина рассказала Владимировичу, что локация под шашлычную прогорела. Юля празднует день рождения, Сэм обещал ей кучу сюрпризов. Владимирович, Назар и Сэм думают, как разрулить ситуацию с Алексом. Паша решился поговорить с Валей об их сексуальной жизни.

В Киев днем и ночью произошла полная перезагрузка! В новых сериях появились новые герои. Один из них – Максим "Физрук" Сосновский, уже известный зрителям по Топ-модель по-украински. Кстати, если в прошлом сезоне на украинский перешел закадровый голос сериалити Костя Войтенко, то в новом "рідною мовою" заговорят все герои сериалити. В объективе пятого сезона – истории трех подруг, цель которых – покорить Киев. Любовь, дружба, предательства и разочарования – сериалити покажет реальную жизнь и реальные проблемы молодежи. Киев днем и ночью 5 сезон 60 серия смотрите онлайн.

Любите себя и сериалити Киев днем и ночью! Кстати, новые эпизоды ждут вас в среду в 1:50, в четверг и пятницу в 1:00 и в субботу в 00:30 на Новом канале

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.