Київ вдень і вночі: 5 сезон 62 серія

У вівторок, 25 грудня в ефірі Нового каналу покажуть 62 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

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Не так давно Сем дізнався, що Яся вагітна від Макса. Назар подумав, що Аліна йому зраджує, і вирішив повернутися до старого. Альбіна розповіла Володимировичу, що локація під шашличну прогоріла. Юля святкує день народження, Сем обіцяв їй купу сюрпризів. Володимирович, Назар і Сем думають, як вирішити ситуацію з Алексом. Паша зважився поговорити з Валею про їх сексуального життя.

В Київ вдень і вночі сталася повна перезавантаження! У нових серіях з'явилися нові герої. Один з них – Максим "Фізрук" Сосновський, вже відомий глядачам за Топ-модель по-українськи. До речі, якщо в минулому сезоні на українську перейшов закадровий голос серіаліті Костя Войтенко, то в новому "рідною мовою" заговорять всі герої серіаліті.В об'єктиві п'ятого сезону – історії трьох подруг, мета яких – підкорити Київ. Любов, дружба, зрадництва й розчарування – серіаліті покаже реальне життя і реальні проблеми молоді. Київ вдень і вночі 5 сезон 60 серія дивіться онлайн.

Любіть себе і серіаліті Київ вдень і вночі! До речі, нові епізоди чекають на вас в середу в 1:50, у четвер і п'ятницю в 1:00 та у суботу о 00:30 на Новому каналі

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія.

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