Киев днем и ночью: 5 сезон 41 серия

В пятницу, 16 ноября в эфире Нового канала покажут 41 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 41 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Настя из Киев днем и ночью – кладезь смешных историй. Помните, как она из огромного отреза ткани, которую бабушка купила себе на блузку, сшила деду трусы? Доить корову Настя тоже училась весело. Как? Пусть сама и расскажет.

"Как-то я пришла из школы и решила, что самое время попробовать доить корову, – вспоминает девушка. – Бабушки дома не было – она пошла то ли на огород, то ли в магазин. Зато корова уже стояла в сарае. Я взяла ведерко и пошла учиться. Было непросто! Животное сначала не давалось. Но в итоге я смогла надоить молока. И когда услышала, что пришла бабушка, на радостях схватила ведро и побежала хвастаться. А я же в сарае была. И коровы там не просто живут, они там еще и в туалет ходят. Я подскакиваю бежать к бабушке, поскальзываюсь на коровьей лепешке и плюхаюсь прямо туда! Молоко разливается, я реву. Бабушка на меня, кстати, не кричала. Наоборот – долго смеялась".

Настя из сериала Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба

Настя советует:

– С коровой надо сначала поговорить! Успокоить ее, погладить. У нее ведь тоже стресс, не только у вас;

– Не забудьте протереть вымя. Молочко должно быть чистым!

– Доите нежно!

Смотрите новые эпизоды сериалити Киев днем и ночью со вторника по четверг в 23:59 и по пятницам в 23:40 на Новом канале.

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.