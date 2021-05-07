Холостяк признался, что уже встретил любовь, и рассказал, кто лучше всего целовался

Бизнесмен из Харькова, отвечая на самые интересные вопросы, назвал основные качества, которые больше всего ценит в девушках и что ему в них не нравится, рассказал о расставании с участницами.

Также Заливано признался, что ни о чем никогда не жалеет, сейчас очень счастлив и влюблен.

"Холостяк" Заливако признался, что уже в отношениях (фото: скрин поста instagram.com/kanyeeebear)

Среди трех качеств, которые "Холостяк" больше всего ценит в женщине, он назвал женственность, искренность и доброту. Худшее качество у девушки, по мнению Михаила, это потакание. А в людях он более всего ценит умение быть собой.

Заливако рассказал, образы участниц реалити, созданные при помощи монтажа, вообще не отличаются от реальности.

Комментируя свое непростое расставание с Юлией "Холостяк" подтвердил, что оно далось действительно тяжело, и на душе было не просто.

Михаил также высказался относительно какого либо влияния на собственные решения на проекте, подсказок психолога и друга Григория, и руководствовался ли он больше голосом разума или эмоциями.

"Я прислушивался, конечно, но все мои решения - мои. Даже когда кто-то был против", - ответил он.

"Холостяк" рассказал, что обожает готовить, а своим "коронным" блюдом назвал блины.

Отвечая на вопрос, кто лучше всего целовался на проекте, "Холостяк" с иронией отметил, что это - он сам.

"Холостяк" Михаил Заливако ответил на вопросы поклонников и признался, что уже влюблен (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Отметим, что в комментариях многие высказывают уверенность, что избранницей "Холостяка" стала бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анна. Именно ее в сети считают фавориткой и уже называют победительницей реалити.

Также юзеры вспоминают, как Заливако страстно целовался с Анной, скрывшись от камер операторов в восьмом выпуске шоу.