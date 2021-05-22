Холостяк объявил свою избранницу и сделал предложение: "свадебные" фото пары
Реалити "Холостяк-11" в двенадцатом, финальном выпуске завершилось для главного героя романтического проекта Михаила Заливако обретением своей второй половинки - ею стала 29-летняя Анна Богдан. Именно она окончательно покорила сердце харьковского бизнесмена и стала победительницей шоу.
В заключительной серии этой телеистории поиска любви Михаил на свиданиях с Аней, Розали Номбре и вернувшейся в проект Юлией (Зайкой) Бельченко наконец определился с выбором.
Холостяк сделал признание и вручил обручальное кольцо избраннице - уже своей невесте.
Пара показала милое "свадебное" фото, на котором Анна в пышном подвенечном платье нежно обнимает жениха на фоне ночного городского пейзажа в Дубае.
"Холостяк" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, турагент Анна прокомментировала в своем Instagram окончание реалити и подчеркнула, что в любви нет выигравших и проигравших.
"Мы нашли друг друга. И это главное. Ты мой. А я твоя", - написала девушка.
Михаил Заливако и Анна Богдан по итогам финального выпуска реалити Холостяк 2021 (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Михаил признался, что при выборе в финале проекта победительницы полностью отдался чувствам.
"Мое любимое выражение "мозги пака!" Мне было абсолютно все равно какие "за" или "против" выдавал мой мозг", - написал "Холостяк" в Instagram.
Заливако, описывая свою избранницу, отметил, что девушка его смешит, вдохновляет и возбуждает, в ее глазах "именно тот огонь который нужен мне как мужчине".
Говоря о завершении романтического проекта он также добавил, что это окончание одной истории, и начало другой.
Напомним, ранее экс-жена Богдана рассказала, как на самом деле проходили съемки "Холостяка".
Добавим также, что перед этим участница "Холостяка Анна Богдана откровенно высказалась об отношениях с политиком и развеяла мифы, а также раскрыла причину развода.