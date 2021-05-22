Холостяк объявил свою избранницу и сделал предложение: "свадебные" фото пары

Реалити "Холостяк-11" в двенадцатом, финальном выпуске завершилось для главного героя романтического проекта Михаила Заливако обретением своей второй половинки - ею стала 29-летняя Анна Богдан. Именно она окончательно покорила сердце харьковского бизнесмена и стала победительницей шоу.

В заключительной серии этой телеистории поиска любви Михаил на свиданиях с Аней, Розали Номбре и вернувшейся в проект Юлией (Зайкой) Бельченко наконец определился с выбором.

Холостяк сделал признание и вручил обручальное кольцо избраннице - уже своей невесте.

Пара показала милое "свадебное" фото, на котором Анна в пышном подвенечном платье нежно обнимает жениха на фоне ночного городского пейзажа в Дубае.

"Холостяк" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, турагент Анна прокомментировала в своем Instagram окончание реалити и подчеркнула, что в любви нет выигравших и проигравших.

"Мы нашли друг друга. И это главное. Ты мой. А я твоя", - написала девушка.

Михаил Заливако и Анна Богдан по итогам финального выпуска реалити Холостяк 2021 (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Михаил признался, что при выборе в финале проекта победительницы полностью отдался чувствам.

"Мое любимое выражение "мозги пака!" Мне было абсолютно все равно какие "за" или "против" выдавал мой мозг", - написал "Холостяк" в Instagram.

Заливако, описывая свою избранницу, отметил, что девушка его смешит, вдохновляет и возбуждает, в ее глазах "именно тот огонь который нужен мне как мужчине".

Говоря о завершении романтического проекта он также добавил, что это окончание одной истории, и начало другой.