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Холостяк оголосив свою обраницю і зробив пропозицію: "весільні" фото пари

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Субота 22 травня 2021 09:21
Холостяк оголосив свою обраницю і зробив пропозицію: "весільні" фото пари Фото: "Холостяк" Михайло Заливако (facebook.com/TheBachelorUa)
Автор: Володимир Костирін

Реаліті "Холостяк-11" у дванадцятому, фінальному випуску завершилося для головного героя романтичного проекту Михайла Заливаки набуттям своєї другої половинки - нею стала 29-річна Ганна Богдан. Саме вона остаточно підкорила серце харківського бізнесмена і стала переможницею шоу.

У заключній серії цієї телеїсторії пошуку любові Михайло на побаченнях з Анею, Розалі Номбре та Юлією (Зайкою) Бельченко, яка повернулася в проект, нарешті визначився з вибором.

Холостяк зробив зізнання і вручив обручку обраниці - вже своїй нареченій.

Пара показала миле "весільне" фото, на якому Анна в пишній вінчальній сукні ніжно обіймає нареченого на тлі нічного міського пейзажу в Дубаї.

Холостяк оголосив свою обраницю і зробив пропозицію: &quot;весільні&quot; фото пари

"Холостяк" Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана, турагент Анна прокоментувала у своєму Instagram закінчення реаліті та наголосила, що в коханні немає тих, хто виграв та програв.

"Ми знайшли один одного. І це головне. Ти мій. А я твоя", - написала дівчина.

Холостяк оголосив свою обраницю і зробив пропозицію: &quot;весільні&quot; фото пари

Михайло Заливако та Анна Богдан за підсумками фінального випуску реаліті Холостяк 2021 (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Михайло зізнався, що при виборі у фіналі проекту переможниці повністю віддався почуттям.

"Мій улюблений вираз "мізки пака!" Мені було абсолютно все одно які "за" чи "проти" видавав мій мозок", - написав Холостяк в Instagram.

Заливако, описуючи свою обраницю, зазначив, що дівчина його смішить, надихає і збуджує, в її очах "саме той вогонь який потрібен мені як чоловікові".

Говорячи про завершення романтичного проекту він також додав, що це закінчення однієї історії, та початок іншої.

Нагадаємо, раніше екс-дружина Богдана розповіла, як насправді проходили зйомки "Холостяка".

Додамо також, що перед цим учасниця "Холостяка Анна Богдана відверто висловилася про стосунки з політиком і розвіяла міфи, а також розкрила причину розлучення.

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