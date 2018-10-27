Х-фактор 9: сцену проекту вийшов підкорювати відомий український шоумен

Відео: виступ Дяді Жори (youtube.com/Х-фактор)

Український шоумен відомий комік Дядя Жора прийшов на популярний проект Х-Фактор, як учасник. Відео з його виступом було опубліковано на YouTube-каналі "Х-фактор".

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Х-фактор)

Комік здивував не тільки суддів, але й інших учасників, коли з'явився на кастингу " Х-Фактора в Харкові. Артист розповів, чому він вирішив взяти участь у популярній телефраншизi.

"Сьогодні моя поява на Х-Факторі викликало здивування: кого-кого, а Дядю Жору не очікували побачити. На даний момент мене знають як ведучого і як гумориста, як шоумена. Для мене це відповідальний момент, тому що я не зовсім в своєму жанрі. Але життя показало, що не потрібно втрачати можливості, які дає нам доля, – пояснив шуомен.

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Х-фактор)

Дядя Жора вирішив виступити з авторською піснею, і почув від суддів чотири "так". А от глядачі думки суддів не розділили, правда, не всі.

"Дядя Жора пече! Розбавив пафосний і нудний кастинг своєю простотою!", "Давайте, давайте співати про пиво, про пивний животик, і як це класно і мило, що його милою пивне пузо. Деградація, а не музика. Давайте пускати в ефір побільше такого і вирощувати націю алкоголіків. Тут немає гумору, це все сумно. Шкода, що ця "творча людына" несе в маси пропаганду нездорового способу життя", "Блі-і-ін, мрію побачити його на сцені Х-Фактору в прямих ефірах. Він вже мій переможець!" – прокоментували виступ шанувальники телешоу.

Скріншот коментарів (youtube.com/Х-фактор)

До речі, раніше ми писали про те, що виступ військових на сцені Х-фактору "підірвало" мережа.

Раніше повідомлялося, що суддя українського "Х-фактора" роздяглася для чоловічого журналу.

Також ми писали, що переможець Х-Фактору презентував перший кліп.

Відео: (video.rbc.ua)