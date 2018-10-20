Х-фактор: 9 сезон 8 випуск дивитися онлайн

У суботу, 20 жовтня, вокальне шоу Х-фактор (СТБ) вперше приїхало шукати народні таланти в рідне місто Андрія Данилка – Полтаву.

Дивіться 9 сезон 8 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Андрій Данилко провів екскурсію по найбільш пам'ятним для нього місцях, показав сцену, на яку вийшов вперше в житті і зізнався, чому не може зайти в будинок, в якому він виріс.

А земляки народного артиста України спробували в цей день підкорити суворих членів журі, щоб отримати путівку в тренувальний табір. Так, одна з учасниць пообіцяла створити суддям магію з допомогою голосу і ввести їх в транс, інший учасник заявив, що готовий стати першим репером, що потрапив в прямі ефіри шоу.

Андрій Бідняків і Андрій Данилко. Фото: Прес-служба СТБ

А ось група Awaken me була налаштована не так рішуче, тому що на сцену їм довелося вийти в неповному складі – без барабанщика, оскільки його дружину напередодні прослуховування госпіталізували, і чоловік залишився з дружиною. Але член журі Дмитро Шуров вирішив підтримати хлопців і зіграти разом з колективом.

Як тільки на сцені виявився конкурсант Віталій, Данилко захотів випровадити хлопця за лаштунки.

Андрій Данилко. Фото: Прес-служба СТБ

Також в цей день на сцені Х-фактору була пропозиція руки і серця.

Судді шоу: Настя Каменських, Олег Винник, Андрій Данилко, Дмитро Шуров

Ведучий: Андрій Бідняків

Нагадаємо, раніше ми публікували 7 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.