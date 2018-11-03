Х-фактор: 9 сезон 10 випуск дивитися онлайн

У суботу, 27 жовтня, вокальне шоу Х-фактор дасть учасникам 9 сезону останню можливість потрапити в тренувальний табір.

Дивіться 9 сезон 9 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

9 тижнів судді шукали народні таланти в кожному куточку країни, і вже в суботу на СТБ - завершальний десятий кастинг, який покаже, хто гідний пройти далі і отримати шанс виграти мільйон.

Саме в останній день змагань відбудеться грандіозне повернення секс-символ 90-х, лідера хіт-парадів, знаменитого EL Кравчука. Колись він був одним з найбільш обговорюваних артистів країни, проте, в останні роки про артиста практично нічого не було чутно, але з допомогою Х-фактора він планує розпочати новий виток у своїй кар'єрі.

EL Кравчук. Фото: Прес-служба СТБ

"Зараз у мене стали з'являтися нові пісні, які, я сподіваюся, з допомогою Х-фактора і каналу СТБ почує дуже багато людей. Я завжди йшов у розріз з громадською думкою, мені цікаво підривати загальноприйняті стереотипи, і зараз яхочу запалити і підірвати стереотипи, пов'язані з El Кравчуком, і показати себе справжнього", - говорить артист.

Як зізнається суддя шоу Андрій Данилко, саме він радив зірки 90-х спробувати себе в цьому шоу: "Я йому ще в минулому році говорив: "Іди на Х-фактор, він покаже тебе так, як не покаже ні одна програма".

EL Кравчук. Фото: Прес-служба СТБ

Чи вдасться артистові повторити свій успіх і цього разу?

А також на десятому кастингу підкорювати сцену буде інтернет-зірка, шкільний учитель англійської мови, дівчина, чий голос звучить у рекламах і мультфільмах і навіть румунська сім'я. А один з учасників виявиться готовим піти на все заради перемоги – і навіть на скандал з членом журі.

"Андрій Михайлович, я можу й з вами поскандалити", - заявить він.

Участница шоу Х-фактор. Фото: Прес-служба СТБ

Чим обернеться таке зухвале поводження для хлопця і навіщо на шоу другий ефір поспіль приходить шоумен Дядя Жора, побачимо вже у суботу о 19:00 в ефірі вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Судді шоу: Настя Каменських, Олег Винник, Андрій Данилко, Дмитро Шуров

Ведучий: Андрій Бідняків

Нагадаємо, раніше ми публікували 9 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.