Голос країни 2021 порадует новшеством: у тренеров появятся звездные советники

В этом сезоне впервые в истории вокального шоу "Голос країни" в "нокаутах" появится нововведение - рядом с наставниками появятся "советники", которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал.
Первый эфир этапа "нокауты" на "Голоса країни - 11" покажут 28 марта в 21:00 на телеканале "1+1".
Так, Олег Винник, Дмитрий Монатик (MONATIK), Тина Кароль и Надя Дорофеева (DOROFEEVA) будут выбирать участников, которые пройдут в прямые эфиры. А помощниками знаменитых артистов станут их звездные коллеги:
Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина будет советовать Монатику.
Дмитрий Монатик и Юлия Санина (фото: пресс-служба "1+1")
Певец Иван Дорн стал советником Винника.
Олег Винник и Иван Дорн (фото: пресс-служба "1+1")
Экс-тренер "Голосу країни" DAN BALAN будет помогать Тине.
Тина Кароль и Дан Балан (фото: пресс-служба "1+1")
А хип-хоп исполнительница Alyona Alyona - Дорофеевой.
Alyona Alyona и Надя Дорофеева (фото: пресс-служба "1+1")
Одним из первых на сцену выйдет участник команды MONATIK Андрей Смерека, который исполнит хит Billie Eilish "I don’t wanna be you anymore".
Андрей Смерека (фото: пресс-служба "1+1")
"То, что я прошел до нокаутов – это большой показатель того, что мои старания не проходят даром. Я пришел на "Голос країни", чтобы учится и каждое слово тренеров беру во внимание. Хочу в будущем так же вдохновлять людей, как и они", - сказал Андрей.
Следующей на сцену выйдет Любовь Дробина - она споет композицию "Welcome to Burlesque".
Любовь Дробина (фото: пресс-служба "1+1")
"Я очень хочу разорвать эту сцену и попасть в прямые эфиры. Сейчас мне могут помешать спеть хорошо только переживания, но я уверена, что справлюсь и буду бороться за себя до конца", - отметила она.
Также удивит зрителей и созданный проектом дуэт Анна Гадомич и Александр Биляк из команды MONATIK. Вокалисты исполнят мешап песни Гайтаны "Не йди" и еще одной популярной песни.
Анна Гадомич и Александр Беляк (фото: пресс-служба "1+1")
"Мы новосозданный дуэт и нам стало намного легче бороться в проекте. Во-первых, потому что у тебя на сцене появилась поддержка и то, что мы вдвоем, играет нам только в плюс. Нам важно не подвести Диму, чтобы он не пожалел, что сделал из нас дуэт", - говорят Анна и Александр.
Также зрители увидят выступление известного актера и мужа Ольги Сумской Виталия Борисюка, и то, пройдет ли в прямые эфиры звезда интернета Тема Паучек и главная фольклористка страны Галина Куришко.
Виталий Борисюк (фото: пресс-служба "1+1")
Тема Паучек (фото: пресс-служба "1+1")
Как сообщалось, ранее Надя Дорофеева откровенно призналась, о чем сожалеет на "Голосі країни".
Также мы писали о том, что Надежда Мейхер отказалась от участия в "Голосі країни" и объяснила свое решение.