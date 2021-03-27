Голос країни 2021 порадует новшеством: у тренеров появятся звездные советники

В этом сезоне впервые в истории вокального шоу "Голос країни" в "нокаутах" появится нововведение - рядом с наставниками появятся "советники", которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал.

Первый эфир этапа "нокауты" на "Голоса країни - 11" покажут 28 марта в 21:00 на телеканале "1+1".

Так, Олег Винник, Дмитрий Монатик (MONATIK), Тина Кароль и Надя Дорофеева (DOROFEEVA) будут выбирать участников, которые пройдут в прямые эфиры. А помощниками знаменитых артистов станут их звездные коллеги:

Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина будет советовать Монатику.

Дмитрий Монатик и Юлия Санина (фото: пресс-служба "1+1")

Певец Иван Дорн стал советником Винника.

Олег Винник и Иван Дорн (фото: пресс-служба "1+1")

Экс-тренер "Голосу країни" DAN BALAN будет помогать Тине.

Тина Кароль и Дан Балан (фото: пресс-служба "1+1")

А хип-хоп исполнительница Alyona Alyona - Дорофеевой.

Alyona Alyona и Надя Дорофеева (фото: пресс-служба "1+1")

Одним из первых на сцену выйдет участник команды MONATIK Андрей Смерека, который исполнит хит Billie Eilish "I don’t wanna be you anymore".

Андрей Смерека (фото: пресс-служба "1+1")

"То, что я прошел до нокаутов – это большой показатель того, что мои старания не проходят даром. Я пришел на "Голос країни", чтобы учится и каждое слово тренеров беру во внимание. Хочу в будущем так же вдохновлять людей, как и они", - сказал Андрей.

Следующей на сцену выйдет Любовь Дробина - она споет композицию "Welcome to Burlesque".

Любовь Дробина (фото: пресс-служба "1+1")

"Я очень хочу разорвать эту сцену и попасть в прямые эфиры. Сейчас мне могут помешать спеть хорошо только переживания, но я уверена, что справлюсь и буду бороться за себя до конца", - отметила она.

Также удивит зрителей и созданный проектом дуэт Анна Гадомич и Александр Биляк из команды MONATIK. Вокалисты исполнят мешап песни Гайтаны "Не йди" и еще одной популярной песни.

Анна Гадомич и Александр Беляк (фото: пресс-служба "1+1")

"Мы новосозданный дуэт и нам стало намного легче бороться в проекте. Во-первых, потому что у тебя на сцене появилась поддержка и то, что мы вдвоем, играет нам только в плюс. Нам важно не подвести Диму, чтобы он не пожалел, что сделал из нас дуэт", - говорят Анна и Александр.

Также зрители увидят выступление известного актера и мужа Ольги Сумской Виталия Борисюка, и то, пройдет ли в прямые эфиры звезда интернета Тема Паучек и главная фольклористка страны Галина Куришко.

Виталий Борисюк (фото: пресс-служба "1+1")

Тема Паучек (фото: пресс-служба "1+1")