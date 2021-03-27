Голос країни 2021 порадує нововведенням: у тренерів з'являться зіркові радники
В цьому сезоні вперше в історії вокального шоу "Голос країни" в "нокаутах" з'явиться нововведення - поряд з наставниками з'являться "радники", які будуть допомагати тренерам зробити правильний вибір і зрозуміти, хто пройде у чвертьфінал.
Перший ефір етапу "нокаути" на "Голосу країни - 11" покажуть 28 березня о 21:00 на телеканалі "1+1".
Так, Олег Винник, Дмитро Монатік (MONATIK), Тіна Кароль та Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) обиратимуть учасників, які пройдуть в прямі ефіри. А помічниками знаменитих артистів стануть їхні зіркові колеги:
Фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна радитиме Монатіку.
Дмитро Монатік та Юлія Саніна (фото: прес-служба "1+1")
Співак Іван Дорн став радником Винника.
Олег Винник та Іван Дорн (фото: прес-служба "1+1")
Екс-тренер "Голосу країни" DAN BALAN буде допомагати Тіні.
Тіна Кароль та Дан Балан (фото: прес-служба "1+1")
А хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona - Дорофєєвій.
Alyona Alyona і Надя Дорофєєва (фото: прес-служба "1+1")
Одним з перших на сцену вийде учасник команди MONATIK Андрій Смерека, який виконає хіт Billie Eilish "I don't wanna be you anymore".
Андрій Смерека (фото: прес-служба "1+1")
"Те, що я пройшов до нокаутів - це великий показник того, що мої старання не проходять марно. Я прийшов на "Голос країни", щоб вчитись. Кожне слово тренерів беру до уваги. Хочу в майбутньому так само надихати людей, як і вони", - сказав Андрій.
Наступною на сцену вийде Любов Дробина - вона заспіває пісню "Welcome to Burlesque".
Любов Дробина (фото: прес-служба "1+1")
"Я дуже хочу розірвати цю сцену і потрапити в прямі ефіри. Зараз мені можуть перешкодити заспівати добре тільки переживання, але я впевнена, що впораюся і буду боротися за себе до кінця", - зазначила вона.
Також здивує глядачів і створений проектом дует Анна Гадоміч і Олександр Біляк з команди MONATIK. Вокалісти виконають мешап пісні Гайтани "Не йди" і ще однієї популярної пісні.
Анна Гадоміч і Олександр Біляк (фото: прес-служба "1+1")
"Ми новостворений дует і нам стало набагато легше боротися в проекті. По-перше, тому що у тебе на сцені з'явилася підтримка і те, що ми вдвох, грає нам тільки в плюс. Нам важливо не підвести Діму, щоб він не пошкодував, що зробив з нас дует", - кажуть Анна та Олександр.
Також глядачі побачать виступ відомого актора і чоловіка Ольги Сумської Віталія Борисюка, і те, чи пройде в прямі ефіри зірка інтернету Тема Паучек і головна фольклористка країни Галина Куришко.
Віталій Борисюк (фото: прес-служба "1+1")
Тема Паучек (фото: прес-служба "1+1")
Як повідомлялося, раніше Надя Дорофєєва відверто зізналася, про що шкодує на "Голосі країни".
Також ми писали про те, що Надія Мейхер відмовилася від участі у "Голосі країни" та пояснила своє рішення.