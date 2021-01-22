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Голос країни 11: Зибров и Огневич в забавном флешмобе "поиздевались" над хитом Винника

Пятница 22 января 2021 19:46
Голос країни 11: Зибров и Огневич в забавном флешмобе "поиздевались" над хитом Винника
Песню Олега Винника шутливо перепели Павло Зибров и Злата Огневич (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Шоу "Голос країни. Перезавантаження" начнется уже 24 января, а в предвкушении выхода 11 сезона популярного проекта украинские звезды устроили забавный флешмоб "в честь" Олега Винника, который впервые сядет в судейское кресло.

Так, артисты Павло Зибров и Злата Огневич решили представить свой вариант мегахита певца "Вовчиця". Смешное видео - что из этого получилось - опубликовано в stories в Instagram Винника.

Кстати, в презентации "каверов" этого шлягера Зиброву и Огневич помогал робот, которого можно будет вскоре увидеть на шоу "Голос країни" - он будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки.

Для альтернативного варианта "Вовчиці", поданного как караоке, артисты использовали фильтры и искажали свой голос. При этом Зибров внезапно решил посвятить песню другому лесному хищнику - лисице:

"Зорі прозорі вгорі,
Вам спиться, чи не спиться?
Вила на місяць новий
Молода лисиця"

Голос країни 11: Зибров и Огневич в забавном флешмобе &quot;поиздевались&quot; над хитом Винника

Павло Зибров спел о лисице в новом варианте песни "Вовчиця" Олега Винника (фото: instagram.com/stories/olegg.vynnyk)

Огневич, в свою очередь, решила изменить саму мелодию, и просто "наговорила" низким голосом строки из хита.

Голос країни 11: Зибров и Огневич в забавном флешмобе &quot;поиздевались&quot; над хитом Винника

Злата Огневич перепела "Вовчицю" Олега Винника (фото: instagram.com/stories/olegg.vynnyk)

Такие видения своей песни в исполнении коллег Виннику пришлись по душе. Артист также предложил армии своих поклонников тоже насладиться подобными "каверами".

Посмотреть видео можно по этой ссылке.

Голос країни 11: Зибров и Огневич в забавном флешмобе &quot;поиздевались&quot; над хитом Винника

Олег Винник (фото: пресс-служба 1+1)

Ранее сообщалось, что Олегу Виннику вручили неожиданную премию - артист получил награду под названием "Наимасштабнейший поцелуй года".

Также мы писали, что недавно Олег Винник нарвался на жесткую критику за участие в шоу "Голос страны".

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Новости Украины ТВ-шоу Злата ОгневичПавло ЗибровГолос країниОлег Винник

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