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Голос країни 11: Зібров і Огневич в кумедному флешмобі "познущалися" над хітом Винника

П'ятниця 22 січня 2021 19:46
Голос країни 11: Зібров і Огневич в кумедному флешмобі "познущалися" над хітом Винника
Пісню Олега Винника жартівливо переспівали Павло Зібров та Злата Огневич (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Шоу "Голос країни. Перезавантаження" розпочнеться вже 24 січня, а в передчутті виходу 11 сезону популярного проекту українські зірки влаштували цікавий флешмоб "на честь" Олега Винника, який вперше сяде в суддівське крісло.

Так, артисти Павло Зібров і Злата Огневич вирішили представити свій варіант мегахіта співака "Вовчиця". Смішне відео - що з цього вийшло - опубліковано в stories в Instagram Винника.

До речі, на презентації "каверів" цього шлягеру Зіброву і Огневич допомагав робот, якого можна буде незабаром побачити на шоу "Голос країни" - він подаватиме учасникам мікрофон, вимірюватиме температуру і дезінфікуватиме руки.

Для альтернативного варіанту "Вовчиці", поданого як караоке, артисти використовували фільтри і спотворювали свій голос. При цьому Зібров раптово вирішив присвятити пісню іншому лісовому хижаку - лисиці:

"Зорі прозорі вгорі,
Вам спиться, чи не спиться?
Вила на місяць новий
Молода лисиця"

Голос країни 11: Зібров і Огневич в кумедному флешмобі &quot;познущалися&quot; над хітом Винника

Павло Зібров заспівав про лисицю в новому варіанті пісні "Вовчиця" Олега Винника (фото: instagram.com/stories/olegg.vynnyk)

Огневич, своєю чергою, вирішила змінити саму мелодію, і просто "наговорила" низьким голосом рядки з хіта.

Голос країни 11: Зібров і Огневич в кумедному флешмобі &quot;познущалися&quot; над хітом Винника

Злата Огневич перепела "Вовчицю" Олега Винника (фото: instagram.com/stories/olegg.vynnyk)

Такі бачення своєї пісні у виконанні колег Віннику припали до душі. Артист також запропонував армії своїх шанувальників теж насолодитися подібними "кавери".

Подивитися відео можна за цим посиланням.

Голос країни 11: Зібров і Огневич в кумедному флешмобі &quot;познущалися&quot; над хітом Винника

Олег Винник (фото: прес-служба 1+1)

Раніше повідомлялося, що Олегу Віннику вручили несподівану премію - артист отримав нагороду під назвою "Наймасштабніший поцілунок року".

Також ми писали, що нещодавно Олег Винник наразився на жорстку критику за участь у шоу "Голос країни".

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Новини України ТВ-шоу Злата ОгнєвічПавло ЗибровГолос країниОлег Винник

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