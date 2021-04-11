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Геля из "СВ Шоу" впервые за долгое время появилась на ТВ: очень изменилась (видео)

Автор: Lite

Известная украинская актриса Радмила Щеголева, более популярная под псевдонимом Гели из "СВ Шоу", впервые за долгое время появилась на ТВ. Артистка решила принять участие в съемках шестого выпуска звездных пародий шоу "Липсинк баттл".

Видео опубликовано в пресс-службе шоу в Instagram.

Как сообщается, на этот раз в шоу принял участие продюсер и ведущий Дмитрий Танкович, которому достался образ легендарной "проводницы", артистки Верки Сердючки. На сцене Танкович появился в серебристом костюме и с фирменным головным убором Сердючки - огромной звездой. Дмитрий пародировал хит Верки Make it rain Champagne.

Интересно, что во время выступления Танковича поддерживали не только его близкие - жена и дочь, но и актриса Радмила Щеголева - та самая длинноногая и молчаливая напарница Верки Сердючки, Геля из "СВ Шоу". Она оценила выступление Дмитрия и призналась, что была поражена.

Актриса даже сделала Дмитрию неожиданное предложение: поехать вместе с ним на гастроли, если он будет вторым составом выступать в образе Сердючки:

"Дмитрий, не останавливайтесь! Вера, насколько я понимаю, сейчас выступает очень мало, а нам ее не хватает".

Стоит отметить, что пользователи в комментариях выразили свое удивление во внешности актрисы.

Напомним, что недавно Андрей Данилко сделал откровенное признание.

Также мы рассказывали, чем закончилось шоу "Маска". Кто скрывался под маской Дракона, Солнце и Носорога, а также кто одержал победу – читайте в нашей статье.

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Новости Украины Андрей ДанилкопародияшоуВерка Сердючка
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