Геля из "СВ Шоу" впервые за долгое время появилась на ТВ: очень изменилась (видео)

Как сообщается, на этот раз в шоу принял участие продюсер и ведущий Дмитрий Танкович, которому достался образ легендарной "проводницы", артистки Верки Сердючки. На сцене Танкович появился в серебристом костюме и с фирменным головным убором Сердючки - огромной звездой. Дмитрий пародировал хит Верки Make it rain Champagne.

Интересно, что во время выступления Танковича поддерживали не только его близкие - жена и дочь, но и актриса Радмила Щеголева - та самая длинноногая и молчаливая напарница Верки Сердючки, Геля из "СВ Шоу". Она оценила выступление Дмитрия и призналась, что была поражена.

Актриса даже сделала Дмитрию неожиданное предложение: поехать вместе с ним на гастроли, если он будет вторым составом выступать в образе Сердючки:

"Дмитрий, не останавливайтесь! Вера, насколько я понимаю, сейчас выступает очень мало, а нам ее не хватает".

Стоит отметить, что пользователи в комментариях выразили свое удивление во внешности актрисы.