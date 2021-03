Евровидение 2021: букмекеры изменили прогноз и назвали новых фаворитов

Согласно новым данным, фаворитом конкурса, по мнению экспертов, сейчас является представительница Мальты Destiny (Дестини Чукуньере), которая исполнит песню Je Me Casse. Кстати, ранее артистка выигрывала в детском Евровидении в 2015 году.

Видео: Destiny - Je Me Casse - Eurovision 2021

В тройку лидеров также входят певец из Швейцарии Джон Мухарремай (Gjon’s Tears) с композицией Tout l'Univers - 2-е место...

Видео: Gjon's Tears - Tout l’Univers - Eurovision 2021

...и Барбара Прави (Barbara Pravi) из Франции с песней Voilà - ей дали 3-е место.

Видео: Barbara Pravi : Voilà - Eurovision France

Четвертое место в рейтинге досталось конкурсанту от Болгарии Victoria с песней Growing Up Is Getting Old. На пятом месте расположился представитель Италии Måneskin с композицией Zitti e buoni.

Украинская группа Go-A Band с песней "Шум" в настоящее время находится у букмекеров на 19-м месте.

Видео: Go_A - SHUM - Ukraine - Eurovision 2021

Какие места в рейтинге экспертов у остальных участников конкурса Евровидение 2021 - смотрите ниже в таблице.

Букмекеры обновили прогноз на Евровидение 2021 (фото: скрин eurovisionworld.com/odds/eurovision)