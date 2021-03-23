Евровидение 2021: букмекеры изменили прогноз и назвали новых фаворитов
Евровидение 2021 состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме в Нидерландах на арене Ahoy, и на престижном международном конкурсе примут участие артисты из 26 стран. В обновленном рейтинге букмекеры назвали песни с наибольшими шансами на победу.
Прогноз букмекеров представлен на официальном сайте Евровидения.
Согласно новым данным, фаворитом конкурса, по мнению экспертов, сейчас является представительница Мальты Destiny (Дестини Чукуньере), которая исполнит песню Je Me Casse. Кстати, ранее артистка выигрывала в детском Евровидении в 2015 году.
Видео: Destiny - Je Me Casse - Eurovision 2021
В тройку лидеров также входят певец из Швейцарии Джон Мухарремай (Gjon’s Tears) с композицией Tout l'Univers - 2-е место...
Видео: Gjon's Tears - Tout l’Univers - Eurovision 2021
...и Барбара Прави (Barbara Pravi) из Франции с песней Voilà - ей дали 3-е место.
Видео: Barbara Pravi : Voilà - Eurovision France
Четвертое место в рейтинге досталось конкурсанту от Болгарии Victoria с песней Growing Up Is Getting Old. На пятом месте расположился представитель Италии Måneskin с композицией Zitti e buoni.
Украинская группа Go-A Band с песней "Шум" в настоящее время находится у букмекеров на 19-м месте.
Видео: Go_A - SHUM - Ukraine - Eurovision 2021
Какие места в рейтинге экспертов у остальных участников конкурса Евровидение 2021 - смотрите ниже в таблице.
Букмекеры обновили прогноз на Евровидение 2021 (фото: скрин eurovisionworld.com/odds/eurovision)
Ранее сообщалось, что украинская певица и экс-участница Евровидения поддержала представительницу России на конкурсе.
Также мы писали о том, что Беларусь на Евровидение 2021 не пустят.