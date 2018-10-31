Інша сторона Бразилії: Комаров розповів, чого чекати від першого випуску "Світу навиворіт"

Відео: Дмитро Комаров представив прем'єру програми "Світу навиворіт" (youtube.com/Сніданок з 1+1)

Увечері в середу, 31 жовтня відбудеться прем'єра десятого ювілейного сезону екстремального тревел-шоу "Світ навиворіт" з Дмитром Комаровим. Телеведучий покаже іншу сторону Бразилії, країни контрастів, у якому тісно поєдналися два різних світи: первісне життя диких племен і цивілізація. Сезон почнеться з показу відразу двох випусків. Про те, що глядачі побачать вже у першому прем'єрному епізоді програми, Дмитро Комаров розповів у студії "Сніданку з 1+1".

Так, телеглядачі познайомляться з мегаполісом Манаус, який розташувався посеред незайманих джунглів, в якому досі поєднується сучасність і дика природа. Ведучий буде їздити з рятувальною службою вулицями міста, щоб уберегти жителів від небезпеки: змії, що потрапила в басейн одного з будинків, і крокодила, який сховався будинку у одній із сімей.

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

Найяскравішою частиною епізоду стане феєричний фестиваль - Бій Мей Бумба, який щорічно проводиться в невеликому місті серед диких джунглів. На фестиваль, який несе в собі сакральну культуру амазонських індіанців і вшановує їх традиції, з'їжджаються десятки тисяч бразильців. Карнавал за розмахом дійсно може змагатися з фестивалями в Ріо. Учасники демонструють величезні фігури у вигляді диких тварин і богів, заввишки з дев'ятиповерховий будинок, контрольованих вручну, без всякої автоматизації.

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

Дмитро Комаров також покаже саму екстремальну зйомку, яку він вчинив на висоті майже 2000 метрів зовні вертольота, чого раніше ніхто до нього не робив.

"Ми знімали унікальну і найбільшу статую Ісуса Христа в світі, яка знаходиться в Ріо, зовні вертольота. Цього робити ні в якому разі не можна. Але нам вдалося домовитися з компанією, яка надала нам літальний апарат в оренду. Ми пообіцяли знімати звісивши ноги, але в процесі зйомки я став на підніжку вертольота, щоб записати привітальні слова нового сезону", - розповів Дмитро Комаров.

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

У другому випуску телеглядачі продовжать знайомитися з маловідомою частиною планети - незайманими амазонськими лісами. Так, Дмитро познайомить нас з диким плем'ям Туюка, які зустрічають гостей ритуальними танцями і піснями, а на вечерю пригощають м'ясом крокодила, якого спочатку потрібно відловити у водах Амазонки. Туюка продовжують існувати з природою, є мурах на сніданок і доглядати за домашніми тваринами, лінивцями і папугами, яких вони люблять і цінують.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, як брав інтерв'ю у бразильського наркобарона.Комаров зізнався, що особливо хвилювався при зустрічі з місцевим наркобароном, так як йому погрожували по щонайменше п'яти пістолетів.

Зазначимо, що Комаров розповів, що Ізаура хотіла б жити в Карпатах.

До речі, телеведучий тревел-шоу "Світ Навиворіт" Дмитро Комаров розповів про найнебезпечнішому ритуалі, який провели над ним в Бразилії.

Відео: РБК-Україна