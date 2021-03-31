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Дан Балан на "Голосе країни" закружит Тину Кароль в романтическом танце: провокационные фото

Новина українською → Среда 31 марта 2021 23:03
Дан Балан на "Голосе країни" закружит Тину Кароль в романтическом танце: провокационные фото Фото: Тина Кароль и Дан Балан (facebook.com/goloskrainy)
Автор: Владимир Костырин

На вокальном шоу "Голос країни - 11" во втором эфире этапа "нокауты" зрителей ожидает головокружительный танец Тины Кароль с Даном Баланом.

Яркое шоу выйдет на экраны в это воскресенье, 4 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1".

Звездная пара закружится в танце под песню участника команды Тины Никиты Ломакина, который исполнит современный хит под названием "Ты беспощадна".

Дан Балан на &quot;Голосе країни&quot; закружит Тину Кароль в романтическом танце: провокационные фото

Тина Кароль и Дан Балан закружатся в танце на шоу "Голос країни - 11" (фото: пресс-служба "1+1")

"Я на этом проекте могу быть самим собой и не бояться. Для меня "Голос країни" - это способ найти себя. Я не собираюсь занимать чье-то кресло, хочу показать себя", - сказал NIKITA LOMAKIN.

Дан Балан на &quot;Голосе країни&quot; закружит Тину Кароль в романтическом танце: провокационные фото

Никита Ломакин (фото: пресс-служба "1+1")

На шоу Дан Балан, который стал советчиком Кароль, сделал чувственное признание о своем возвращении в проект.

"Тина, я помню, как я сидел на этом месте и смотрел на тебя. Это прекрасные воспоминания. Ощущение, будто я вернулся к себе домой", - сказал артист.

Еще один участник команты Тины, вокалист из Марокко Нарам Мумни исполнит песню Океан Эльзи "Обійми" в восточном стиле.

Дан Балан на &quot;Голосе країни&quot; закружит Тину Кароль в романтическом танце: провокационные фото

Нарам Мумни (фото: пресс-служба "1+1")

Надя Дорофеева, которой помагает популярная хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, назвала своих участников на шоу голосами нового поколения.

Мультиинстументалист и лирнык из команды DOROFEEVA Старух Гордей на сцене исполнит народную песню под названием "У лісі" в новом, современном звучании.

Дан Балан на &quot;Голосе країни&quot; закружит Тину Кароль в романтическом танце: провокационные фото

Старух Гордей (фото: пресс-служба "1+1")

Также за место в следующем этапе шоу сразится Илья Резников, который представит хит ABBA "Mamma Mia" и неожиданной импровизацией в середине выступления.

Дан Балан на &quot;Голосе країни&quot; закружит Тину Кароль в романтическом танце: провокационные фото

Илья Резников (фото: пресс-служба "1+1")

Ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева откровенно призналась, о чем сожалеет на "Голосі країни".

Напомним, что на "Голосі країни" девочка без волос произнесла прощальную речь, от которой расплакался MONATIK.

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