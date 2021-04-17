Чувственное прощание и поцелуй на глазах у другой: как прошел седьмой выпуск "Холостяка-11"

Седьмой выпуск реалити "Холостяк-11" ознаменовался "дерзким" поцелуем главного героя шоу Михаила Заливако с одной из участниц, и расставанием с очередной девушкой.

Так, розу в этот раз не получила 32-летняя Юлия Карнаух.

По итогам нового выпуска, в проекте теперь осталось только шесть участниц: Юлия Бельченко, Анна Богдан, Джессика Чеги, Даша Ставнича, Розали Номбре и Татьяна Шевцова.

На шоу "Холостяк-11" после седьмого выпуска теперь осталось 6 участниц (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Юлия после своего ухода из реалити по инициативе "Холостяка" уже поблагодарила в Instagram в stories всех за поддержку, и пообещала своим подписчикам ответить на все вопросы позже.

Юлия Карнаух (фото: instagram.com/julia_lukovskaya_)

Нужно сказать, что при чувственном расставании Михаил особо отметил большое сердце девушки и ее красоту, и признался, что Карнаух действительно ему не равнодушна, поэтому и вновь позвал на индивидуальное свидание. При этом отметил, что участница сомневается в себе, и, очевидно, в чувствах к нему.

Заливако добавил, что ему нужна более уверенная девушка.

Участница "Холостяка" Юлия Карнаух покинула шоу (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Меня удивило, что в очередной раз само приглашение заставило тебя сомневаться в себе. Ты хочешь полюбить, как и я. Ты готова к новым искренних отношений, но эти отношения будут не со мной", - сказал "Холостяк".

В седьмом выпуске шоу Михаил поцеловался с Джессикой, причем прямо на глазах у другой участницы, Ани.

"Холостяк" поцеловался с Джессикой на седьмом выпуске реалити (фото: facebook.com/TheBachelorUa)