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Чуттєве прощання і поцілунок на очах у іншої: як пройшов сьомий випуск "Холостяка-11"

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 09:53
Чуттєве прощання і поцілунок на очах у іншої: як пройшов сьомий випуск "Холостяка-11" Фото: "Холостяк" Михайло Заливако (facebook.com/TheBachelorUa)
Автор: Володимир Костирін

Сьомий випуск реаліті "Холостяк-11" ознаменувався "зухвалим" поцілунком головного героя шоу Михайла Заливака з однією з учасниць, і розставанням з черговою дівчиною.

Так, троянду цього разу не отримала 32-річна Юлія Карнаух.

За підсумками нового випуску, в проекті тепер залишилося тільки шість учасниць: Юлія Бельченко, Анна Богдан, Джессіка Чегі, Дарія Ставнича, Розалі Номбре і Тетяна Шевцова.

Чуттєве прощання і поцілунок на очах у іншої: як пройшов сьомий випуск &quot;Холостяка-11&quot;

На шоу "Холостяк-11" після сьомого випуску тепер залишилося 6 учасниць (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Юлія після свого відходу з реаліті з ініціативи "Холостяка" вже подякувала в Instagram в stories всім за підтримку і пообіцяла своїм підписникам відповісти на всі питання згодом.

Чуттєве прощання і поцілунок на очах у іншої: як пройшов сьомий випуск &quot;Холостяка-11&quot;

Юлія Карнаух (фото: instagram.com/julia_lukovskaya_)

Треба сказати, що при чуттєвому розставанні Михайло особливо відзначив велике серце дівчини та її красу, і зізнався, що Карнаух дійсно йому не байдужа, тому і знову покликав на індивідуальне побачення. При цьому зазначив, що учасниця сумнівається в собі, і, очевидно, в почуттях до нього.

Заливако додав, що йому потрібна більш впевнена дівчина.

Чуттєве прощання і поцілунок на очах у іншої: як пройшов сьомий випуск &quot;Холостяка-11&quot;

Учасниця "Холостяка" Юлія Карнаух покинула шоу (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Мене здивувало, що в черговий раз саме запрошення змусило тебе сумніватися в собі. Ти хочеш закохатися, як і я. Ти готова до нових щирих стосунків, але ці стосунки будуть не зі мною", - сказав "Холостяк".

У сьомому випуску шоу Михайло поцілувався з Джессікою, причому просто на очах в іншої учасниці, Ані.

Чуттєве прощання і поцілунок на очах у іншої: як пройшов сьомий випуск &quot;Холостяка-11&quot;

"Холостяк" поцілувався з Джессікою на сьомому випуску реаліті (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Раніше повідомлялося, що учасниця шоу "Холостяк-11", экс-дружина Андрія Богдана Анна відверто висловилася про стосунки з політиком та розвіяла міфи.

Також ми писали про те, що перед цим учасниця "Холостяка-11" покинула шоу після "ескорт-скандалу", а після дівчина мовчати не стала.

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