Близкая родственница президента "заплакала" на "Голосі країни"

В новом выпуске шоу "Голос країни", который выйдет 7 февраля на канале 1+1, зрителей ждет сюрприз. Так, во время "слепых прослушиваний" на сцене появится родственница известного украинского политика.

Как рассказали нам в пресс-службе 1+1, на главную вокальную сцену выйдет внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко - Ярина-Доминика Ющенко-Гончар.

Известно, что девушка споет известный на весь мир хит группы KAZKA под названием "Плакала".

"У меня есть, с кого брать пример - это мой дедушка. Он сделал вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны", - говорит девушка.

По ее словам, участие в этом популярном телепроекте был для нее мечтой в течение семи лет.

"Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене "Голосу країни", чтобы он мной гордился", - комментирует Доминика.

Доминика Ющенко на "Голосі країни" (фото: пресс-служба 1+1)

Ярина-Доминика Ющенко-Гончар родилась в 2001 году. Ее мама - бизнес-леди Виталина Ющенко, отец - Михаил Гончар.

Петь девушка умеет и любит давно. И не только это. В свое время в Instagram Доминика говорила, что она "творческий человек".

"Мне по душе почти все, что связано с творчеством. Я люблю писать картины, сочинять стихи, когда я пыталась даже писать свои песни. Я нахожу себя в пении, меня вдохновляют фильмы и музыка", - написала она.

Кстати, и в прошлом выпуске "Голосу країни" зрители могли видеть слезы, однако не "песенные", а настоящие - так, звездный тренер Надя Дорофеева расплакалась в прямом эфире.

Ранее мы рассказывали про лучшие выступления второго эфира 11 сезона шоу "Голос країни 2021".