Беседа с родителями и прощание со слезами: кто покинул "Холостяк-11" в двух шагах от финала (видео)

В одиннадцатом выпуске реалити "Холостяк-11" зрителей удивил неожиданный камбэк одной из участниц , и уход другой девушки - фаворитки проекта, после знакомства и общения родителями главного героя шоу Михаила Заливако.

Так, практически в двух шагах от финала из "Холостяка" ушла Даша Ставнича.

В этом выпуске спортивный тренер и чемпионка по бегу из Днепра смогла побеседовать и с мамой, и с отцом Михаила, хотя Анна Богдан и Розали Номбре виделись только с его мамой и друзьями.

Сам "Холостяк" признался, что решил познакомить девушку с обоими родителями, потому что желал поделиться с ней самым сокровенным. Но, как выяснилось, в результате не все прошло гладко.

Если разговор с отцом Заливако у Даши выдался легким и комфортным, то с мамой получилось иначе. Лариса Ильинична позже сказала сыну, что девушка не вызвала у нее таких чувств, как у Михаила, и показалась скованной, словно "закрылась".

Даша Ставнича с мамой главного героя шоу "Холостяк 11" Михаила Заливако (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Может, она не умеет выражать свои чувства. Я несколько раз спрашивала о тебе, она не могла выразить свою мысль", - отметила мама "Холостяка".

В итоге на церемонии роз Заливако попрощался с Дашей. Михаил отметил также, что девушка стала ему очень дорога, но не может быть с той, которая всего боится.

Даша Ставнича покинула реалити "Холостяк 11" после 11-го выпуска (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Девушка в слезах обнялась с "Холостяком" в момент прощания.

Позже Даша прокомментировала в Instagram свой уход из проекта и поблагодарила всех участников реалити за опыт и всю эту историю.

"The end. Все хорошее когда-то заканчивается, вот и нашей истории наступил конец.... Я благодарю за этот опыт, за эту историю. За людей, что я встретила на проекте, и тех, кто был не в камере, за людей, которых обрела после", - написала Ставнича.

Видео: Даша Ставнича покинула проект "Холостяк 11" после знакомства с родителями Заливако

Теперь в реалити "Холостяк 11" осталось три участницы, которые продолжат борьбу за сердце Михаила, это: Анна Богдан, Розали Номбре и Юлия (Зайка) Бельченко, которая вернулась на шоу и смогла убедить харьковского бизнесмена вернуть ее на проект и честно высказалась о своих чувствах.

На шоу "Холостяк-11" после 11-го выпуска остались 3 участницы (фото: facebook.com/TheBachelorUa)