Бесіда з батьками і прощання зі сльозами: хто покинув "Холостяк-11" за два кроки від фіналу (відео)

В одинадцятому випуску реаліті "Холостяк-11" глядачів здивував несподіваний камбек однієї з учасниць , і прощання з іншою дівчиною - фавориткою проекту, після знайомства і спілкування батьками головного героя шоу Михайла Заливака.

Так, практично за два кроки до фіналу з "Холостяка" пішла Дарія Ставнича.

У цьому випуску спортивний тренер і чемпіонка з бігу з Дніпра змогла поговорити і з мамою, і з батьком Михайла, хоча Анна Богдан і Розалі Номбре бачилися тільки з його мамою та друзями.

Сам "Холостяк" зізнався, що вирішив познайомити дівчину з обома батьками, тому що бажав поділитися з нею найпотаємнішим. Але, як з'ясувалося, в результаті не все пройшло гладко.

Якщо розмова з батьком Заливака у Дарії видалася легкою та комфортною, то з мамою вийшло інакше. Лариса Іллівна пізніше сказала синові, що дівчина не викликала у неї таких почуттів, як у Михайла, і здалася скутою, наче "закрилася".

Дарія Ставнича з мамою головного героя шоу "Холостяк 11" Михайла Заливака (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Може, вона не вміє висловлювати свої почуття. Я кілька разів питала про тебе, вона не могла висловити свою думку", - зазначила мама "Холостяка".

У підсумку на церемонії троянд Заливако попрощався з Дарією. Михайло зазначив також, що дівчина стала йому дуже дорога, але не може бути з тією, яка всього боїться.

Дарія Ставнича покинула реаліті "Холостяк 11" після 11-го випуску (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Дівчина в сльозах обнялася з "Холостяком" в момент прощання.

Пізніше Дарія прокоментувала в Instagram свій відхід з проекту і подякувала всім учасникам реаліті за досвід і всю цю історію.

"The end. Все хороше колись закінчується, ось і нашій історії настав кінець.... Я дякую за цей досвід, за цю історію. За людей, що я зустріла на проекті, і тих, хто був не у камері, за людей, яких знайшла після", - написала Ставнича.

Відео: Дарія Ставнича покинула проект" Холостяк 11" після знайомства з батьками Заливака

Тепер в реаліті "Холостяк 11" залишилося три учасниці, які продовжать боротьбу за серце Михайла, це: Анна Богдан, Розалі Номбре та Юлія (Зайка) Бельченко, яка повернулася на шоу і змогла переконати харківського бізнесмена повернути її на проект і чесно висловилася про свої почуття.

На шоу "Холостяк-11" після 11-го випуску залишилися 3 учасниці (фото: facebook.com/TheBachelorUa)