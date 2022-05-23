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Звезда Playboy Астафьева показала, как чистит мешки картошки для украинцев (фото)

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 20:45
Звезда Playboy Астафьева показала, как чистит мешки картошки для украинцев (фото) Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Автор: Светлана Мащенко

Звезда Playboy, одна из самых сексуальных украинок, признанных миром, Даша Астафьева показала, как занимается волонтерством. Она обратилась к тем, "кто переживает за Украину, сидя за границей".

Фото актриса поделилась в своем Twitter.

"Люди, которые сейчас где-то красиво на побережьях переживают за состояние страны, подскажите пожалуйста, правильно ли я все закомпоновала на фоточке?" - поыронизировала звезда.

В кадре - мешок с поросшей картошкой, мусорное ведро с шелухой и ростками и... чашка кофе с рисунком на пенке.

Звезда Playboy Астафьева показала, как чистит мешки картошки для украинцев (фото)

А раньше Даша показала своих собак, которые справляют нужду под домом Медведчука.

"За что люблю своих шмелей, так это за приятную стабильность! 87 день войны - срут только под домом Медведчука", - подписала она кадр.

Звезда Playboy Астафьева показала, как чистит мешки картошки для украинцев (фото)Звезда Playboy Астафьева показала, как чистит мешки картошки для украинцев (фото)

Фото: twitter.com/DariiaAstafieva

С первого дня войны Даша в Киеве, где занимается волонтерством

Даша рассказывала в интервью, что когда началась война, она, после первого шока, стала искать, чем она может быть полезна.

"Я когда услышала - на кухне нужны помощники. Нужно резать, чистить. Буду хоть что-то... Начну хоть полы мыть. Никто не любит картошку чистить. А я села", - рассказала Даша.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева потеряла родного человека во время войны и даже не имеет возможности его похоронить.

Также сообщалось, что Даша Астафьева вместе с украинскими звездами поблагодарила воинов ВСУ за защиту.

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Даша Астафьева
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