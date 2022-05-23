ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зірка Playboy Астаф'єва показала, як чистить мішки картоплі для українців (фото)

Новость на русском →
Понеділок 23 травня 2022 20:45
Зірка Playboy Астаф'єва показала, як чистить мішки картоплі для українців (фото) Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Автор: Світлана Мащенко

Зірка Playboy, одна з найсексуальніших українок, визнаних світом, Даша Астаф'єва показала, як займається волонтерством. Вона звернулася до тих, "хто переживає за Україну, сидячи за кордоном".

Фото актриса поділилася у своєму Twitter.

"Люди, які зараз десь красіво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці?" - поіронізувала зірка.

У кадрі - мішок з порослою картоплею, сміттєве відро з лушпинням та паростками і... філіжанка кави з малюнком на пінці.

Зірка Playboy Астаф'єва показала, як чистить мішки картоплі для українців (фото)

А раніше Даша показала своїх собак, які справляють потреби під будинком Медведчука.

"За що люблю своïх джмелів, так це за приємну стабільність! 87 день війни - сруть тільки під будинком Медведчука", - підписала вона кадр.

Зірка Playboy Астаф'єва показала, як чистить мішки картоплі для українців (фото)Зірка Playboy Астаф'єва показала, як чистить мішки картоплі для українців (фото)

Фото: twitter.com/DariiaAstafieva

З першого дня війни Даша в Києві, де займається волонтерством

Даша розповідала в інтерв'ю, що коли почалася війна, вона, після першого шоку, стала шукати, чим вона може бути корисна.

"Я коли почула - на кухні потрібні помічники. Потрібно різати, чистити. Буду хоч щось... Почну хоч підлоги мити. Ніхто не любить картоплю чистити. А я сіла", - розповіла Даша.

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва втратила рідну людину під час війни і навіть не має змоги її поховати.

Також повідомлялося, що Даша Астаф'єва разом з українськими зірками подякувала воїнам ЗСУ за захист.

Читайте LITE в Google News
Даша Астаф'єва
STYLER
Мобілізацію в Україні продовжили: кого призиватимуть влітку
Мобілізацію в Україні продовжили: кого призиватимуть влітку