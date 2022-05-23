Зірка Playboy Астаф'єва показала, як чистить мішки картоплі для українців (фото)

Зірка Playboy, одна з найсексуальніших українок, визнаних світом, Даша Астаф'єва показала, як займається волонтерством. Вона звернулася до тих, "хто переживає за Україну, сидячи за кордоном".

"Люди, які зараз десь красіво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці?" - поіронізувала зірка.

У кадрі - мішок з порослою картоплею, сміттєве відро з лушпинням та паростками і... філіжанка кави з малюнком на пінці.

А раніше Даша показала своїх собак, які справляють потреби під будинком Медведчука.

"За що люблю своïх джмелів, так це за приємну стабільність! 87 день війни - сруть тільки під будинком Медведчука", - підписала вона кадр.

Фото: twitter.com/DariiaAstafieva

З першого дня війни Даша в Києві, де займається волонтерством

Даша розповідала в інтерв'ю, що коли почалася війна, вона, після першого шоку, стала шукати, чим вона може бути корисна.

"Я коли почула - на кухні потрібні помічники. Потрібно різати, чистити. Буду хоч щось... Почну хоч підлоги мити. Ніхто не любить картоплю чистити. А я сіла", - розповіла Даша.