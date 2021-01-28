Звезда "Холостячки" поделился секретом успеха: настоящая магия

"Холостячка" Ксения Мишина и Алексей Тригубенко (коллаж: РБК-Украина)

Финалист "Холостячки" 32-летний Алексей Тригубенко - успешный предприниматель, но на пути к своей цели ему пришлось немало потрудиться. Сейчас 32-летний мужчина неплохо ориентируется в бизнес-процессах и продвижении своего дела, о чем с удовольствием делится.

Молодой человек дал ряд советов начинающим предпринимателям, и главный из них - нужно смело обращаться за советом к опытным бизнесменам.

Но для начала следует выбрать нишу и разобраться в ней - стать экспертом.

"Вам будет легче запустить процесс, когда вы уже знаете, как должно все работать. Если вы только начинаете карьеру и у вас пока нет ни в чем компетентности, рекомендую начать с того, чтобы помочь тем, у кого уже есть свой небольшой бизнес", - советует Алексей.

Например, можно предложить свою помощь в продвижении кому-то из знакомых предпринимателей. Таким образом вы не только поймете, как это работает, но и наладите нужные контакты.

"Магия в том, что, научившись продажам, вы сможете не только продавать товар знакомого, а и подключать разных крупных поставщиков", - говорит Алексей.

Кроме того, в сети полно видеоуроков по настройке рекламы и продажам в интернете.

"Для тех, кто знает, чем заниматься, можно упаковываться (создать сайт, инстаграм, FB) и запускать рекламу на свои услуги и товары. Важно считать все показатели и смотреть, чтобы затраты на привлечение клиентов были намного меньше, чем маржинальность услуги или товара. Рекомендую в начале делать все самому: сайт, настройку рекламы и общение с клиентами", - советует он.

Если вы еще не определились с нишей, начните с выбора пяти идей. Желательно, чтобы у вас в этих сферах были знакомые. Можно также прощупывать почту, создавая предложение и потом оценивать отклик.

"Просто попробовать, и запускаться с минимальным вложением, без закупок товара, аренды офиса и прочих расходов. Просто создать 5 веб-сайтов в разных сферах, запустить рекламу. Где будут больше и легче идти продажи, в ту нишу больше и вкладываться", - рассказывает мужчина.

Алексей признался, что прошел долгий путь проб и ошибок, и только спустя восемь лет у него получилось открыть любимое и прибыльное дело.

Напомним, что в финале шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала конкурента Алексея - юмориста Александра Эллерта. Сразу же после финала проекта пара начала жить вместе.

Недавно один из самых харизматичных участников шоу - Андрей Шатырко - сделал неожиданное признание о съемках шоу "Холостячка".