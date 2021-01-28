ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зірка "Холостячки" поділився секретом успіху: справжня магія

Четвер 28 січня 2021 19:49
Зірка "Холостячки" поділився секретом успіху: справжня магія
"Холостячка" Ксенія Мішина та Олексій Тригубенко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Фіналіст "Холостячки" 32-річний Олексій Тригубенко - успішний підприємець, але на шляху до своєї мети йому довелося чимало потрудитися. Зараз 32-річний чоловік непогано орієнтується в бізнес-процесах та просуванні своєї справи, про що із задоволенням ділиться.

Молодий чоловік дав низку порад починаючим підприємцям, і головна з них - потрібно сміливо звертатися за порадою до досвідчених бізнесменів.

Але для початку слід вибрати нішу і розібратися в ній - стати експертом.

"Вам буде легше запустити процес, коли ви вже знаєте, як повинно все працювати. Якщо ви тільки починаєте кар'єру і у вас поки немає ні в чому компетентності, рекомендую почати з того, щоб допомогти тим, у кого вже є свій невеликий бізнес", - радить Олексій.

Наприклад, можна запропонувати свою допомогу в просуванні комусь із знайомих підприємців. Таким чином ви не тільки зрозумієте, як це працює, але і налагодите потрібні контакти.

"Магія в тому, що, навчившись продажам, ви зможете не тільки продавати товар знайомого, а і підключати різних великих постачальників", - каже Олексій.

Крім того, в мережі повно відеоуроків по налаштуванню реклами і продажу в інтернеті.

"Для тих, хто знає, чим займатися, можна упаковуватися (створити сайт, instagram, FB) і запускати рекламу на свої послуги та товари. Важливо рахувати всі показники і дивитися, щоб витрати на привернення клієнтів були набагато менше, ніж маржинальність послуги чи товару. Рекомендую на початку робити все самому: сайт, налагодження реклами та спілкування з клієнтами", - радить він.

Якщо ви ще не визначилися з нішею, почніть з вибору п'яти ідей. Бажано, щоб у вас в цих сферах були знайомі. Можна також перевіряти пошту, створюючи пропозицію і потім оцінювати відгук.

"Просто спробувати, і запускатися з мінімальним вкладенням, без закупівель товару, оренди офісу та інших витрат. Просто створити 5 веб-сайтів в різних сферах, запустити рекламу. Де будуть більше і легше йти продажі, в ту нішу більше і вкладатися", - розповідає чоловік.

Олексій зізнався, що пройшов довгий шлях проб і помилок, і лише через вісім років у нього вийшло відкрити улюблену і прибуткову справу.

Нагадаємо, що у фіналі шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала конкурента Олексія - гумориста Олександра Еллерта. Одразу ж після фіналу проекту пара почала жити разом.

Нещодавно один з найбільш харизматичних учасників шоу - Андрій Шатирко - зробив несподіване зізнання про зйомки шоу "Холостячка".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Стиль життя Холостячка

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся