Зважені та щасливі 9 сезон: как выглядит сейчас вылетевшая в седьмом эфире участница

На прошлой неделе на телеканале СТБ состоялся седьмой выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Участникам пришлось преодолеть испытание на высоте между домами. До финиша не смог дойти никто, но почти все отработали свои антибонусы, кроме нескольких участников. У команды оранжевых был самый большой антибонус за всю историю проекта - +20кг! От которого, конечно, они не смогли избавиться. Под желтой линией оказалась Лала из оранжевой команды и Наташа из розовой. Участники посчитали, что Наташа более сильный конкурент и работает на проекте лучше. Домой поехала 23-летняя Лала Алиева. Ее начальный вес был 178 кг.

Лала Алиева во время участия в проекте (фото: пресс-служба СТБ)

В ток-шоу "Зважся!" Лала пришла в платье и на каблуках. Учитывая ее стартовый вес, похудение было заметно, но тренер девушки Иракли Макацария уверен, что поработать еще нужно хорошенько. И потом можно даже побороться в финале за победу в домашнем похудение.

Лала Алиева после похудения

Смотря на дневники питания, Светлана Фус заметила некоторые ошибки в рационе Лалы. "Не рекомендую перекусывать просто фруктами. Лучше это делать после какой-то еды. Например, салат с белком и фрукт, который идет за этим салатом. Поскольку при таком весе как у Лалы стоит следить за поступлением простых углеводом, которые стимулируют выработку инсулина", - комментирует Светлана Фус.

Обычный человек, который занимается спортом и комфортно себя чувствует, может перекусить просто фруктом. Если человек худеет или есть лишний вес, фрукты должны употребляться после какого-то приема пищи.

Лала пришла на проект с весом 178 кг, на данный момент ее вес – 138 кг. Лала не настроена сбавлять обороты, и какой она выйдет в финале, увидим в декабре на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон - как прошел 7-й выпуск

Каждую неделю тяжеловесы справляются со все новыми и новыми вызовами, но в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 7 от 10.10.2019 они столкнутся с почти невыполнимой задачей – перелезть с одного 12-этажного дома на другой за 15 минут.

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 7 от 10.10.2019

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