Зважені та щасливі 9 сезон: самое экстремальное испытание в истории проекта и возвращение выбывших

Марина Боржемская, Иракли Макацария (фото: пресс-служба СТБ)

Смогут ли участники побороть свои страхи? Узнаем в 11-м выпуске Зважені та щасливі 9 сезон

Сегодня, 7 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится одиннадцатый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе на участников ждет самое экстремальное испытание в истории проекта. Им придется перебраться с одной стороны конструкции на противоположную при помощи только веревки. Напомним, что по итогам 10-го выпуска проект покинула Наташа из команды "розовых". При этом уже известно, как девушка выглядит сейчас.

Партнеры будут вынуждены передавать друг другу край веревки, чтобы каждый закреплял ее со своей стороны. Таким образом плести паутину, которая поможет продвинуться к финишу. И делать это нужно будет на высоте 30 метров.

Зважені та щасливі 9 сезон 11 выпуск обещает быть самым экстремальным

Также неожиданный сюрприз от Аниты – дополнительные участники, которые появятся на проекте всего за шесть недель до финала. К концу выпуска из семи участников останется… десять.

Зрители снова увидят Лалу, Колю, Сашу и даже Наташу из розовой команды, которая вылетела лишь на прошлой неделе. Смогут ли они доказать, что достойны второго шанса, который им предоставила Анита, узнаем уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 10-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 10 от 31.10.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 10 от 31.10.2019 участникам выпадет уникальная возможность – побыть родителями для подростков. Целую неделю в лагере похудения будут жить пятеро детей. У каждого из них тоже есть проблемы с лишним весом, из-за которых в школе они постоянно стают объектами насмешек. Основное задание героев Зважені та щасливі 2019 – научить маленьких подопечных есть полезную пищу и заниматься спортом, а также поделиться своими знаниями о здоровом образе жизни. Помогать в этом деле участникам будут тренеры. Чтобы детям было интересно заниматься, Марина Боржемская взяла для упражнений яркие разноцветные мячи.

А вот Иракли Макацарие, по убеждению оранжевого Руслана, не нужно делать ничего особенного – девочки насколько поддаются его мужскому шарму, что готовы на любую тренировку. На взвешивании в 10 выпуске 9 сезона Зважені та щасливі команды тоже станут на весы втроем. Результат ребенка может как спасти героев от попадания под желтую линию, так и наоборот этому поспособствовать. Смотри онлайн в Зважені та щасливі 9 сезоне, как тяжеловесы будут вживаться в роль родителей и удастся ли им осуществить детские мечты?