Зважені та щасливі 9 сезон: найекстремальніше випробування в історії проекту і повернення вибулих

Марина Боржемская, Іраклі Макацарія (фото: прес-служба СТБ)

Чи зможуть учасники побороти свої страхи? Дізнаємося в 11-му випуску Зважені та щасливі 9 сезон

Сьогодні, 7 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться одинадцятий випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемская, Іраклі Макацарія. На цьому тижні на учасників чекає саме екстремальне випробування в історії проекту. Їм доведеться перебратися з одного боку конструкції на протилежний за допомогою тільки мотузки. Нагадаємо, що за підсумками 10-го випуску проект покинула Наташа з команди "рожевих". При цьому вже відомо, як дівчина виглядає зараз.

Партнери будуть змушені передавати один одному край мотузки, щоб кожен закріплював її зі своєї сторони. Таким чином плести павутину, яка допоможе просунутися до фінішу. І робити це потрібно буде на висоті 30 метрів.

Зважені та щасливі 9 сезон 11 випуск обіцяє бути самим екстремальним

Також несподіваний сюрприз від Аніти – додаткові учасники, які з'являться на проекті всього за шість тижнів до фіналу. До кінця випуску з семи учасників залишиться... десять.

Глядачі знову побачать Лалу, Колю, Сашу і навіть Наташу з рожевої команди, яка вилетіла лише минулого тижня. Чи зможуть вони довести, що гідні другого шансу, який їм надала Аніта, дізнаємося вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 10-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 10 від 31.10.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 10 від 31.10.2019 учасникам випаде унікальна можливість побути батьками для підлітків. Цілий тиждень у таборі схуднення будуть жити п'ятеро дітей. У кожного з них теж є проблеми з зайвою вагою, із-за яких в школі вони постійно стають об'єктами насмішок. Основне завдання героїв Зважені та щасливі 2019 – навчити маленьких підопічних їсти корисну їжу і займатися спортом, а також поділитися своїми знаннями про здоровий спосіб життя. Допомагати в цій справі учасникам будуть тренери. Щоб дітям було цікаво займатися, Марина Боржемська взяла для вправ яскраві різнокольорові м'ячі.

А ось Іраклі Макацарие, на переконання помаранчевого Руслана, не потрібно робити нічого особливого – дівчатка насткльки піддаються його чоловічому шарму, що готові на будь-яке тренування. На зважуванні в 10 випуск 9 сезону Зважені та щасливі команди теж стануть на ваги втрьох. Результат дитини може як врятувати героїв від попадання під жовту лінію, так і навпаки цьому посприяти. Дивись онлайн в Зважені та щасливі 9 сезоні, як важковаговики будуть вживатися в роль батьків та чи вдасться їм здійснити дитячі мрії?