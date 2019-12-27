Зважені та щасливі 9 сезон: победители проекта скинули 141 кг на двоих и обручились (фото)

26 декабря на телеканале СТБ состоялся грандиозный финал девятого сезона самого весомого проекта страны Зважені та щасливі. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Финальное взвешивание сезона поразило всех невероятными перевоплощениями участников! Победителями этого сезона стала команда розовых. Паша и Наташа заслуженно одержали победу, скинув 141 кг, который в процентном соотношении – 47% от собственного веса. Павел Назаренко пришел на проект с весом 182 кг и скинул 85 кг. У Наташи Кириленко было 118 кг и она скинула 56 кг. Тренер – Иракли Макацария. Кроме победы в шоу и приза в сумме 300 тысяч гривен, Павел сделал предложение Наташе на сцене финала!

Павел Назаренко до и после похудения

Наташа Кириленко до и после похудения

"Мы очень надеялись и верили, но все равно было огромное волнение. Когда назвали проценты, было невероятное чувство счастья, гордости и благодарности нашему тренеру Иракли, что он в нас поверил, дал нам шанс и мы его не подвели", - поделились впечатлениями от победы Наташа и Паша.

Паша и Наташа

Вторым финалистам Тамаре Мумладзе и Евгению Москаленко не хватило совсем немного, чтобы одержать победу. Вес Тамары теперь – 71 кг при начальном 123 кг, а Евгения - 79 кг при начальном 150 кг. Общий процент команды коричневых – 45,05%.

Тамара Мумладзе

Евгений Москаленко

Домашнее похудение выиграла подопечная Марины Боржемской – Людмила Чаднова из желтой команды. Она пришла на проект с весом 144 кг, скинула 76 кг – это 52,78 % от собственного веса! Кроме новой внутренней и внешней жизни Люда получила приз в размере 100 тысяч гривен.

Людмила Чаднова

Также на финале выступила TAYANNA, которая стала помощником в предложении руки и сердца.

Команда Иракли Макацария

Михаил Воробьев, 158 кг – 106 кг (32,91%)

Алена Гребенюк, 107 кг – после 77 кг (28,04%)

Сергей Бовтюк, 148 кг – после 112 кг (24,32%)

Николай Крицкий, 223 кг – после 167 кг (25,11%)

Лала Алиева, 178 кг – после 125 кг (29,78%)

Руслан Садовой, 129 кг – после 91 кг (29,46%)

Инна Мазура, 100 кг – после 57 кг (43%)

Команда Марины Боржемской

Екатерина Лукьяшко, 127 кг – после 85 кг (33,07%)

Александр Гончаров, 167 кг – после 82 кг (50,9%)

Анна Богачова, 123 кг – после 75 кг (39,02%)

Николай Ворошнов, 220 кг – 141 кг (35,91%)

Рима Пенджиева, 122 кг – после 112 кг (8,2%)

Тарас Яцемирский, 174 кг – после 126 кг (27,32%)

Заполняйте анкету на следующий сезон и меняйте свою жизнь к лучшему!

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 17-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 17 от 19.12.2019

Пятеро самых сильных участников в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 17 от 19.12.2019 сойдутся в последнем противостоянии за место в финале. Чтобы попасть на взвешивание, им придется перенести на себе сброшенный вес всех участников сезона, сдвинуть с места 5-тонный самолет и протянуть его целых полтора километра, а в завершение – прыгнуть с парашютом.

Как герои будут справляться со сложнейшими заданиями? Сможет ли желтая Люда дойти до финиша в одиночку? И согласится ли многократный победитель конкурсов Женя прыгнуть с парашютом, если с детства боится высоты? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Зважені та щасливі 2019 выпуск 17 и раскройте секрет, кто пройдет в финал?