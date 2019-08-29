Зважені та щасливі 9 сезон: величезний торт і пекельне тренування

Іраклі Макацарія, Аніта Луценко та Марина Боржемська (фото: прес-служба СТБ)

У першому випуску Зважені та щасливі 9 учасникам доведеться впоратися з величезним тортом

Вже сьогодні, 29 серпня о 19:00 стартує дев'ятий сезон самого вагомого проекту країни "Зважені та щасливі". Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Дієтолог Світлана Фус. Психолг – Ганна Кушнерук. До речі, раніше тренер "Зважені та щасливі" назвала кращу вправу для ефективного спалювання жиру.

9 самотніх дівчат і 9 самотніх хлопців приїжджають на проект, щоб позбавитися від зайвої ваги і самотності. Але ніхто з них не підозрює, що вже на першому тижні їм належить об'єднатися в пари для подальшого перебування в шоу. Вони отримають те, про що мріяли все життя – партнера. Але чи вдасться героям, у яких ніколи не було успішного досвіду побудови відносин з протилежною статтю, знайти спільну мову?

Перший конкурс сезону відбудеться на Контрактовій площі в Києві. Учасники побачать конструкцію у вигляді величезного триярусного торта, на який їм належить як можна швидше піднятися, допомагаючи один одному в парах.

"Після конкурсу боліло все: руки, ноги, спина. Але тренери нам допомагали, спокійно радили, як краще діяти. Не кричали, а продумували стратегію разом з нами", - коментували учасники після проходження конкурсу.

Учасників проекту чекає перший конкурс з тортом" (фото: прес-служба СТБ)

Після конкурсу втомлені учасники дізнаються, що вони все ще не їдуть додому, так як відбудеться перше тренування. Учасникам належить наповнити дволітрову колбу власним потом. Команда Марини або Іраклі, яка зробить це швидше, заселитися в комфортний будинок. Переможені будуть жити в спортзалі, поки не "дотиснуть" краплі в колбу.

Насичене тренування (фото: прес-служба)

Також глядачі познайомляться з історією Колі Ворошнова, переможця першого сезону, який знову набрав зайві кілограми. Він прийшов на проект з вагою 220 кг Але є учасник, який важче Миколи – другий Коля з вагою 223 кг. Він набрав таку вагу і чому прийшов на проект? Неймовірно відверте визнання Олени Гребенюк та зворушлива історія моделі XL Римы Пенджиевой. Нові історії, перший конкурс і перший учасник, що вибув, вже сьогодні у "Зважених та щасливих" на телеканалі СТБ о 19:00.

Нагадаємо, не так давно Іраклі Макацарія поміркував про таланти майбутньої дружини. Завидний холостяк зазначив, що було б непогано, щоб його обраниця вміла співати.