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Зважені та щасливі 9 сезон: Микола Ворошнов розповість про стосунки з Анітою Луценко

Lite » Стиль життя 03.10.2019 - 11:14
Зважені та щасливі 9 сезон: Микола Ворошнов розповість про стосунки з Анітою Луценко
Аніта Луценко (фото: прес-служба СТБ)

Шостий випуск обіцяє розкрити головну інтригу сезону!

Сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться шостий випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська (яка раніше назвала кращу вправу для ефективного спалювання жиру), а також Іраклі Макацарія. Сьогодні, 3 жовтня, учасники зможуть зустрітися зі своїми рідними, якщо їхній партнер не підведе.

На цьому тижні Аніта, Марина і Іраклі залишили одних учасників, адже 7 днів тому їх результати були зовсім невтішними. Так що кожній парі доведеться довести, на що вони здатні без тренерів і ведучої.

Зважені та щасливі 9 сезон: Микола Ворошнов розповість про стосунки з Анітою Луценко

Зважені та щасливі 9 сезон: Микола Ворошнов розповість про стосунки з Анітою Луценко

У шостому випуску Зважені та щасливі 9 сезон учасників чекає нове випробування (фото: прес-служба СТБ)

Але все ж без підтримки вони не залишаться – Аніта вирішила дати можливість учасникам побачитися з рідними. Зустріч буде можлива на випробуванні. Кожен учасник буде тягнути на зустріч зі своїм партнером його рідних у причепах. Відстань – 10 км. Хто зустрінеться з рідними швидше? Чи вдасться Ані з червоної команди вразити рідних Колі Ворошнова? І чи зможе Лала подолати себе і довезти дітей свого партнера?

А також нарешті Микола Ворошнов зізнається, чи були у них відносини з Анітою після першого сезону. Дивіться вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон 5 випуск: дивитися онлайн

Перший тиждень другого місяця схуднення в шоу Зважені та щасливі 9 сезон випуск 5 від 26.09.2019 виявиться насиченим подіями. Як завжди, учасники пройдуть складне випробування: піднятися на 20-метрову слизьку гору, лежачи на спині. Виконання цього завдання зможе принести героям від 1 до 6 бонусних кілограмів. Зароблене багатство можна буде не тільки використовувати під час зважування, але і витратити на приємні послуги: масаж, манікюр, візит в басейн або сауну, і навіть купити перегляд футболу з холодним пивом! Хто піддасться спокусі і накличе на себе гнів Марини Боржемської? Дивіться в 5 випуск Зважені та щасливі 2019.

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 5 від 26.09.2019

Також дивіться, як виглядає зараз учасниця, яка вилетіла в третьому випуску.

Зважені та щасливі 9 сезон четвертий випуск: учасники обміняються партнерами Зважені та щасливі 9 сезон третій випуск: хто покинув проект
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