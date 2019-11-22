Зважені та щасливі 9 сезон: як змінилися учасники за 13 тижнів (неймовірні фото)

Наталія Кириленко (фото: СТБ)

З'явилися приголомшливі фото до і після схуднення учасників Зважені та щасливі 9

Вчора, 21 листопада, на телеканалі СТБ відбувся найкрасивіший ефір у таборі схуднення. Кожен рік на тринадцятому тижні на проекті Зважені та щасливі 9 сезон проходить ніч краси. Коли учасники після всіх випробувань і труднощів можуть трохи розслабитися, отримати гарний макіяж, зачіски, вбрання і вийти до своїх рідних по червоній доріжці в нових схудлих образах.

У цьому році готував учасників до важливого дня найтитулованіший дизайнер країни Андре Тан. А плата за такий подарунок – забіг в 13 км. На зважуванні найгірші результати показали Коля Крицький (-1 кг) і Лала Алієва (+2 кг). Аніта Луценко, яка повернула їх у табір схуднення, вирішила, що свій шанс вони не використовували і повинні удвох покинути проект на тринадцятому тижні.

Євген Москаленко, 33 роки. 176 см

Прийшов на проект з вагою 150 кг, за 13 тижнів скинув 41 кг. На даний момент його вага – 109 кг.

Тамара Мумладзе, 29 років. 168 см

Прийшла на проект з вагою 123 кг, за 13 тижнів скинула 26 кг. На даний момент її вага – 97 кг

Олександр Гончаров, 30 років. 190 см

Прийшов на проект з вагою 167 кг, за 13 тижнів скинув 42 кг. На даний момент вага – 125 кг. Саша вже залишав проект, але Аніта дала йому і ще кільком учасника другий шанс, який Саша поки успішно виправдовує.

Людмила Чаднова, 33 роки. 168 см

Прийшла на проект з вагою 144 кг, за 13 тижнів скинула 36 кг. Зараз вага – 108 кг

Микола Ворошнов, 33 роки. 196 см

Прийшов на проект з вагою 220 кг, за 13 тижнів скинув 49 кг. На даний момент вага – 171 кг. Ідеальний вагу для Колі 110 кг. Чи зможе він показати таку цифру – питання поки для всіх.

Олена Гребенюк, 43 роки. 172 см

Прийшла на проект з вагою 107 кг, за 13 тижнів скинула 17 кг. На даний момент вага – 90 кг

Наталія Кириленко, 26 років. 164 см

Прийшла на проект з вагою 118 кг, за 13 тижнів скинула 29 кг. Вже йшла додому, але Аніта дала другий шанс, який Наташа успішно використовує.

Павло Назаренко, 32 роки. 190 см

Прийшов на проект з вагою 182 кг, за 13 тижнів скинув 52 кг. Зараз його вага – 130 кг

Микола Крицький, 28 років. 190 см

Прийшов на проект з вагою 223 кг, за 13 тижнів скинув 48 кг. Йшов додому і отримав другий шанс від Аніти. Але на 13 тижні Коля скинув всього 1 кг і відмовився брати участь у конкурсі – марафон на 13 км. За рішенням провідною він покинув проект як учасник, який не хоче працювати в таборі схуднення.

Лала Алієва, 23 роки. 173 см

Прийшла на проект з вагою 178 кг, за 13 тижнів скинула 30 кг Йшла додому, але отримала другий шанс від Аніти. На 13 тижні вона не скинула жодного кілограма, а навпаки – набрала 2 кг. За рішенням Аніти разом з Миколою Крицким Лала поїхала додому.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 12-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 12 від 14.11.2019

Після повернення вибулих у шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 12 від 14.11.2019 стало занадто багато учасників-одинаків. Тому Ганна Кушнерук влаштує останній обмін партнерами в цьому сезоні. Паша хоче скористатися цим шансом, щоб повернути рожеву Наташу. Цілий тиждень він доглядає за нею і навіть співає пісні під її вікном. Чи мало це враження на дівчину? І чи виграє Паша у свого конкурента рожевого Колі? Дізнайтеся у проекті Зважені та щасливі 2019.

Новоспеченим парам буде немає часу звикати один до одного, адже зовсім скоро їм доведеться бігти крос в 10 км по пересіченій місцевості і проходити відразу 10 перешкод: пірнати під сітку, лізти в бруду на четвереньках, дертися на крутий трамплін і ще багато цікавого Професійні спортсмени готуються до таких дистанціях заздалегідь, але у героїв буде всього декілька хвилин, щоб зібратися з думками. У кого з них вистачить витривалості та волі до перемоги, щоб дійти до фінішу, а хто відмовиться брати участь на середині шляху? Дивіться прямо зараз в 12 випуск Зважені та щасливі-9.